¿Reconciliación con México? Yahritza y Su Esencia se visten de verde rumbo al Mundial 2026

Yahritza y Su Esencia sorprenden al vestir la camiseta de la Selección Mexicana en el adelanto de "So Bella", su nuevo tema mundialista junto a Low Clika

yahritza-y-su-esencia-playera-mexico-so-bella-mundialFoto: Instagram Yahritza y su Esencia

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Yahritza y Su Esencia sorprenden al vestir la camiseta de la Selección Mexicana en su nuevo tema 'So Bella'. ¿Reconciliación rumbo al Mundial 2026?

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