¿Reconciliación con México? Yahritza y Su Esencia se visten de verde rumbo al Mundial 2026

Yahritza y Su Esencia vuelven a dar de qué hablar en las redes sociales, pero en esta ocasión el motivo no es un escándalo, sino un guiño directo a la afición mexicana.

Los hermanos Martínez sorprendieron a sus seguidores al posar con la playera de la Selección Mexicana en el adelanto de “So Bella”, su próxima colaboración junto al colectivo Low Clika.

A través de un adelanto en Instagram, el trío de sierreño urbano presumió los colores del "Tri" mientras interpretaban fragmentos de este nuevo tema, el cual busca subirse a la ola festiva de la Copa del Mundo 2026.

Según reportes, la iniciativa nació de Low Clika, quienes buscaron el sello del grupo para armar un himno mundialista con puro sabor latino. El estreno oficial está programado para el 6 de junio.

Este gesto es relevante después de la funa que el grupo vivió en 2023 debido a sus comentarios sobre la comida y la vida en la Ciudad de México.

Aunque en su momento pidieron disculpas, la cancelación tuvo cierto costo en sus niveles de popularidad.

Ahora, este acercamiento al fútbol mexicano ha reabierto una oportunidad con el público mexicano.

Originarios de Yakima Valley, Washington, pero con raíces en Michoacán, los creadores de éxitos como “Soy el Único” intentan dejar atrás el trago amargo y conectar de nuevo con el público que los vio nacer musicalmente.