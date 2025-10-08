Julieta Venegas y Tainy celebran sus mil millones de reproducciones en Spotify

Julieta Venegas ha alcanzado un nuevo hito en su carrera: se convirtió en la primera mujer mexicana en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify.

Este logro fue gracias a la canción Lo Siento BB:/, que tiene en colaboración con Tainy y Bad Bunny.

Después de recibir este reconocimiento, Venegas agradeció esta distinción y recordó cómo fue que se dio la colaboración con estos músicos, que por cierto, fue durante la pandemia.

"Todavía recuerdo ese día en que me contactó @tainy para invitarme a participar en esta canción de su primer disco solista, junto a Benito, el increíble @badbunnypr", dijo Julieta en su cuenta de Instagram.



"Estábamos todavía en la pandemia y me pareció mágica su invitación y propuesta de que respondiera a lo que decía Benito en la canción. Hoy me dieron la placa del billón de reproducciones, y sigo agradecida por su invitación y de poder compartir esta canción con ellos. Felicidades querido y admirado tainy! Y agrego gracias a @badbunnypr por ser un chingon y estar representando así a Latinoamérica te amamos!", expresó la también intérprete de 'Me voy'.

Y por supuesto que Tainy le respondió:

"GRACIAS POR PERMITIRME TRABAJAR ESE TEMA TAN ESPECIAL CONTIGO. ME CUMPLISTE UN SUEÑO Y ESTARE POR SIEMPRE AGRADECIDO, TU FAN", dijo el puertorriqueño.

Artistas que llevan mil millones de reproducciones en Spotify

Con este logro, Julieta Venegas, se une al selecto club de los mil millones, junto a artistas como The Weeknd, Drake, Bad Bunny, Ariana Grande y Taylor Swift.

La carrera de Julieta Venegas

Julieta Venegas, quien nació en California, pero se crió en Tijuana y tiene nacionalidad mexicana, cuenta con una amplia trayectoria que comenzó desde que era muy joven.

"Mis papás me apoyaron desde que era pequeña. Empecé a estudiar piano a los 7 años, porque ellos nos apuntaron a mí y a mis cinco hermanos. Yo fui la única que me quedé en la música", contó la artista en una entrevista con el medio español El Mundo.

Venegas es cantante, compositora y multinstrumentista.​ Y sus inicios no fueron en el pop sino en el ska y reggae, con la banda Tijuana No!, donde compuso e interpretó la canción más exitosa de la agrupación: "Pobre de ti".

Su carrera como solista inició en 1996, con su álbum debut Aquí, producido por Gustavo Santaolalla, pero la fama le llegó hasta su tercer álbum de estudio Sí, con el que se consolidó como una de las artistas mexicanas más importantes.

