VIDEO: Justin Bieber Sorprende a Sus Fans al Cantar "Hermoso Cariño" y Bailar con Mariachi

Justin Bieber generó revuelo hoy miércoles 8 de octubre debido a que fue captado en video bailando al ritmo de mariachi. Esto sucedió la noche del martes 7 de octubre 2025, después de un evento de SKYLRK, la marca de ropa que Bieber sacó en julio de este año.

La marca del cantante organizó un partido de futbol en The League, en Los Ángeles, California, al que acudieron personalidades como el productor Juicewerks y al empresario Ron Abaekobe. Después del evento llegaron los mariachis y es donde se puede ver a Bieber disfrutando de la música y bailando.

Escándalo de P Diddy provoca crisis a Justin Bieber

diosito, si es para mí, muéstrame un vídeo de justin bieber bailando con los mariachis pic.twitter.com/oXahBXx8Uw — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) October 8, 2025

En otro video se puede apreciar Bieber cantando un fragmento de la canción 'Hermoso Cariño' que en México fue popularizada por Vicente Fernández.

En sus redes sociales oficiales, Justin subió una imagen donde aparece con su equipo de streetwear, Skylrk.

Justin Bieber y sus momentos "mexicanos"

Aunque no lo creas, esta no es la primera vez que Justin tiene un momento mexicano o con un mariachi. En mayo de 2025, Justin le llevó una serenata a su esposa, Hailey Bieber, para celebrar su primer Día de las Madres. A través de sus redes sociales, el cantante compartió el emotivo momento en el que los mariachis entraron a su casa, e incluso cantó con ellos 'Cielito lindo'.

También existen unas fotografías de cuando Justin y Selena Gómez eran novios y él asistió a una fiesta con la familia de Gómez, que es de ascendencia mexicana.

En las imágenes se pueden apreciar momentos realmente mexicanos, donde hay una mesa grande ocupada por la familia de Gómez, un bote de frijoles refritos y una botella de refresco de cola de 2 litros.

También se puede apreciar a Bieber cargando a un bebé.

