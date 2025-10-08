Dolly Parton Desmiente Rumores sobre su Salud en un Video

La salud de la gran diva del country, Dolly Parton, tiene preocupados a sus fans, luego de Dolly cancelara todos sus shows en Las Vegas y de que su hermana, Frieda Parton, pidiera oraciones por ella a través de redes sociales.

"Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que últimamente no se ha sentido muy bien. Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la guía para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo... Es fuerte, la aman, y con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te bendiga, mi hermanita Dolly! ¡Todos te queremos!", escribió Frieda en Facebook, lo que alarmó a medios y fans.

¿Qué dijo Dolly Parton?

Con el sentido del humor que la caracteriza, Dolly Parton publicó un video en su cuenta de Instagram titulado 'Aún no estoy muerta'.

"Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Luzco enferma para ustedes? ¡Estoy trabajando duro aquí!", dice Parton en el video.

Dolly también dijo que apreciaba la preocupación y las oraciones y señaló que tiene "algunos problemas", pero que está bien.

"En fin, eso es lo que quería decir, y aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar. Así que te agradezco que te preocupes y sigue rezando por mí”, puntualizó

¿Cuál es el estado de salud de Dolly Parton?

La residencia de Dolly Parton en Las Vegas tenía previsto comenzar en diciembre en el Coliseo del Caesars Palace, marcando su esperado regreso a los escenarios de la ciudad tras más de tres décadas de ausencia. Pero la pospuso citando algunos problemas de salud que "requerirían algunos procedimientos".

Los shows de Dolly Parton en Las Vegas fueron reprogramados para septiembre del próximo año. Originalmente se realizarían del 4 al 13 de diciembre en el Teatro Colosseum del Caesars Palace. Las entradas actuales serán válidas para las nuevas fechas.

A comienzos de este mes, Dolly Parton se vio obligada a ausentarse del anuncio de una nueva atracción en su parque temático, Dollywood, ubicado en Tennessee, debido a problemas de salud. La artista reveló que estaba lidiando con cálculos renales acompañados de una infección, lo que llevó a su equipo médico a recomendarle que no viajara.

“Tenía un cálculo renal que me estaba causando muchos problemas. Resultó que tenía una infección, y el médico me dijo: ‘No necesitas viajar en este momento, así que necesitas unos días para recuperarte’”, explicó la cantante.

El 2025 ha sido un año especialmente difícil para Dolly Parton. A inicios del año, enfrentó la pérdida de su esposo, Carl Dean, con quien compartió 58 años de matrimonio, un golpe emocional profundo tras toda una vida juntos.

¿Quién es Dolly Parton?

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee. Fue criada en una familia de 12 hermanos, sin lujos ni comodidades, y encontró en la música un refugio y una pasión desde muy pequeña. A los 10 años ya cantaba en la radio local. Y tras graduarse de la secundaria, se mudó a Nashville para perseguir su sueño.

Su gran oportunidad llegó cuando se unió al programa de Porter Wagoner en 1967. Pero no tardó en brillar con luz propia:

En los años 70 y 80, Dolly Parton se convirtió en un fenómeno musical con éxitos como 'Jolene', 'Coat of Many Colors' y 'I Will Always Love You', una canción que escribió y que luego sería un éxito global en la voz de Whitney Houston.

Dolly también brilló en el cine, protagonizando películas como 9 to 5 (1980), cuyo tema musical fue un himno feminista, y ‘Steel Magnolias’ (1989). Como empresaria fundó el parque temático Dollywood, que emplea a miles de personas y celebra la cultura del sur estadounidense. Y como filántropa, creó la Imagination Library, que ha donado más de 200 millones de libros a niños en todo el mundo. Entre sus logros más destacados están:

Más de 3,000 canciones compuestas, 11 premios Grammy y 50 nominaciones, es miembro del Country Music Hall of Fame desde 1999 y cuenta con más de 100 millones de discos vendidos.

Como activista, también donó $1 millón para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19.

