¿Por qué Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se Distanciaron tras 'Amores Perros'?

Mucho se habló hoy martes 7 de octubre de 2025 de la reconciliación entre Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga en el marco de la celebración de los 25 años de Amores Perros. El guionista y el cineasta aparecieron dándose un abrazo después de la proyección de la película en el Palacio de Bellas Artes.

Desafortunadamente, hace 20 años, hubo una fractura, una separación muy dolorosa originada por el desencuentro y diferentes puntos de vista, pero también azuzada por muchas otras personas e intereses, dijo Iñárritu en el evento.

Noticia relacionada: 'Sueño Perro': Iñárritu Desentierra el Alma de 'Amores perros' en una Instalación Inmersiva

Pero el cineasta mexicano destacó que fue “la coyuntura del aniversario” número 25 de la película, que marcó un antes y un después en el cine mexicano a inicios del siglo XXI, lo que logró que tanto Arriaga como Iñárritu hicieran a un lado las diferencias.

“Ha sido el marco perfecto para poder hacer a un lado nuestras diferencias y reencontrar ese cariño profundo y mutuo que siempre compartimos. En un mundo de odio y lleno de intolerancia, hemos decidido reconstruir esa hermandad que siempre tuvimos”, agregó Iñárritu.

Poco antes de terminar su discurso, el también director de El Renacido, invitó a Arriaga al escenario, quien refrendó las palabras de Iñárritu en torno a la reconciliación.

Aún en momentos de heridas profundas, siempre existe la posibilidad de la conciliación. Y creo que, en un momento tan complicado en el mundo, que este señor y yo estemos juntos de nuevo –como lo que siempre fuimos: hermanos–, es algo muy poderoso. Ayer nos vimos por primera vez después de dos décadas, confesó el guionista y escritor.

Cuál fue el impacto de Amores Perros en el cine mexicano

¿Por qué Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se distanciaron?

La historia de amor data del año 2000, mientras que la de ruptura tiene su origen en 2007. Pero vamos por partes.

Iñárritu y Arriaga se conocieron en la Universidad Iberoamericana, cuando Arriaga era profesor e Iñárritu alumno, pero ambos empezaron a trabajar juntos a partir de Amores Perros, película que dirigió Iñarritu y cuyo guión escribió Arriaga.

Esta cinta catapultó a ambos al éxito internacional. La cinta, incluso, recibió una nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Ambos continuaron colaborando en dos películas más: 21 Gramos (2003) y Babel (2006), con lo que formaron la llamada Trilogía de la Muerte. Fue justo después del lanzamiento de Babel cuando los conflictos escalaron.

El inicio del fin

Iñárritu prohibió la presencia de Arriaga en el set de Babel alegando discrepancias en su enfoque creativo: para el director, el cine era un 'arte profundamente colaborativo', mientras que el guionista exigía un mayor reconocimiento como autor de las tramas que desarrollaba.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en 2007 Iñárritu publicó una carta donde acusó a Arriaga de una "injustificada obsesión por reclamar la sola autoría" de las películas en las que habían trabajado juntos.

Arriaga, por su parte, contradijo las palabras de Iñarritu en cada entrevista en la que aparecía, argumentando que el cineasta minimizaba su papel como guionista de la trilogía, que él consideraba que era una coautoría en general.

Después de esta ruptura ambos evitaron coincidir en eventos, Iñárritu siguió haciendo películas: Biutiful (2010), Birdman (2014), The Revenant (2015), y más recientemente Bardo (2022), mientras que Arriaga hizo su debut como director con The Burning Plain (2008) y siguió escribiendo novelas, entre ellas Salvar el fuego, con la que ganó el Premio Alfaguara de novela.

La buena noticia es que para sorpresa de sus fans y contra algunos pronósticos, Iñárritu y Arriaga se reencontraron y la noticia fue recibida en México casi como la reconciliación de los hermanos Gallagher, de Oasis.

