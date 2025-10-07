Bad Bunny lidera la lista de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI de Billboard

Bad Bunny está triunfando por todo lo alto, primero con su residencia en Puerto Rico, después con el anuncio de que será el artista encargado de encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl, y ahora fue nombrado por Billboard como el artista más relevante de la música latina en los primeros 25 años del siglo XXI.

Billboard explicó que el ranking se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

Lo cual convierte a Benito en un artista excepcional si se toma en cuenta que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016.

"Benito también fue el artista No. 1 de todos los géneros de Billboard en 2022 y es el artista latino más destacado por quinto año consecutivo, desde 2020 hasta 2024", explicó Billboard.

¿Qué otros artistas latinos aparecen en este top de Billboard?

Ozuna

En el número 10 aparece Ozuna. Con una mezcla de reggaetón, dancehall y pop trap latino, Ozuna lideró la lista Top Latin Albums durante 46 semanas con su álbum debut Odisea. El éxito continuó con su segundo álbum, Aura. Desde entonces, ha logrado cinco números 1 tanto en Top Latin Albums como en Hot Latin Songs.

Juanes

Juanes aparece en el número 9. El colombiano consiguió su primer No. 1 con “Fotografía”, a dueto con Nelly Furtado. La canción dominó Hot Latin Songs durante cinco semanas en 2003. Luego, con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Un Día Normal de 2003, Juanes obtuvo su primero de cinco No. 1s en Top Latin Albums.

Aventura

En el número 8 aparece Aventura, grupo de Bachata originario del Bronx. "Producto de la diáspora dominicana, la banda reinventó la bachata al incorporar R&B, pop y hip-hop en su sonido, un paso ingenioso que encabezó la nueva ola de bachateros y los llevó a su primera entrada en Top Latin Albums con su segundo álbum de estudio, We Broke the Rules, en 2002", señaló Billboard.

Shakira

Shakira es la artista número 7 y única mujer solista en este top 10 de Billboard.

"La fama de Shakira se disparó a nivel mundial a fines del siglo XX, tras lograr dos No. 1s en Hot Latin Songs y uno en Top Latin Albums en 1998-99, mientras su estilo musical evolucionaba hacia un pop más rítmico. Desde entonces, acumuló 11 No. 1s en Hot Latin Songs entre 2000 y 2024", destacó la publicación.

Además, su álbum Fijación Oral: Vol. 1 se mantuvo 17 semanas en el No. 1 de Top Latin Albums, el liderazgo más prolongado de su carrera y uno de sus seis álbumes que encabezaron la lista durante este cuarto de siglo.

J Balvin

El reguetonero colombiano se posicionó en el lugar 6 de este top. Billboard explicó que "el sencillo principal de su segundo álbum de estudio, Energía, impulsó el debut del disco al No. 1 de Top Latin Albums, convirtiéndose en su primero de cuatro álbumes en liderar la lista".

Hasta el final de los primeros 25 años del siglo XXI, J Balvin acumuló un total de nueve números 1 en Hot Latin Songs.

Marco Antonio Solis

El Buki alcanzó el 5 lugar de los artistas latinos más influyentes del primer cuarto del siglo XXI. Durante su carrera en solitario, Marco Antonio Solís logró "28 entradas en Hot Latin Songs entre 2000 y 2024, la cifra más alta para un solista de música regional mexicana durante ese periodo, incluyendo cinco No. 1s. Además, logró 11 No. 1s en Top Latin Albums en ese cuarto de siglo y recibió el Premio a la Trayectoria en los Premios Billboard de la Música Latina 2016".

Enrique Iglesias

El español se coronó como el cuarto lugar de los artistas latinos más influyentes. Entre sus triunfos destaca, Billboard, se encuentra especialmente el sencillo “Bailando”, junto a Descemer Bueno y Gente de Zona, que dominó durante un récord de 41 semanas en 2014-15.

Daddy Yankee

En el lugar número tres encontramos a Daddy Yankee, pionero del reguetón. "Su carrera en la lista Hot Latin Songs comenzó con la explosiva “Gasolina” en 2004. Al año siguiente, “Rompe” se convirtió en el primero de sus siete No. 1s en Hot Latin Songs, mientras que el fenómeno global “Despacito”, con Luis Fonsi y la participación de Justin Bieber, estableció un récord al mantenerse en la cima durante 56 semanas en 2017-18", destacó Billboard.

En total, siete proyectos de Daddy Yankee lideraron Top Latin Albums entre 2000 y 2024, lo que lo hace acreedor a este lugar.

Romeo Santos

Con su mezcla de Bachata, R&B y pop, Santos lideró una ola creciente de Bachata, desde que se desempeñó como vocalista de Aventura.

"Su tono vocal distintivo y el pulso de su ritmo dominicano fueron esenciales para elevar el atractivo del género e introducirlo a un público más amplio", consideró Billboard.

