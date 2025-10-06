Tiny Desk de 31 Minutos Supera el Millón de Visitas: ¿Cuáles Personajes Cantaron?

"31 Minutos" hizo historia al estrenar su Tiny Desk que superó el millón de vistas en menos de 12 horas en el Mes de la Herencia Hispana; además, se convirtió en el primer grupo de títeres de Latinoamérica en tener un Tiny Desk.

Desde Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo, son los personajes que se unieron a músicos en vivo para recordar sus melodías clásicas como "Mi equilibrio espiritual", "Bailan sin César" y "Calurosa Navidad" en un show con humor y nostalgia.

Esta presentación de 31 Minutos ha sido considerada una de las más destacadas en la historia de Tiny Desk; incluso Billie Eilish habría conseguido una cifra similar en su primer día al aire.

Así fue el inédito concierto de 31 Minutos en Tiny Desk

La banda de títeres chilena 31 Minutos protagonizó este lunes 6 de octubre de 2025 un inédito concierto en el ciclo Tiny Desk, de la radio pública estadounidense NPR, en el que interpretó varios de sus éxitos musicales.

La actuación forma parte de una programación especial de NPR con motivo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y marca la primera vez que una banda de títeres participa en este reconocido formato musical, grabado en uno de los escritorios de la emisora.

El concierto, que en pocas horas ha acumulado más del millón de reproducciones en YouTube, abrió con un solo de guitarra interpretado por uno de los títeres entre humo, al que luego se sumaron otros personajes en un espectáculo cargado de rock y humor.

Ir a Washington DC y no visitar algunas de sus 7 maravillas es como venir a Titirilquén y no conocer su fábrica de escobas. Un buen relajo para lo que vino después: grabar el Tiny Desk de 31 Minutos, que quedo impactante y se estrena mañana temprano. pic.twitter.com/J5NpfZXNo3 — 31 minutos (@31minutos_tv) October 5, 2025

¿Qué es 31 Minutos?

El programa 31 Minutos, estrenado en 2003, simula un informativo de actualidad conducido por títeres que combina humor con secciones de reportajes, deportes y conteos musicales. El proyecto se ha consolidado también como banda musical, con presentaciones en vivo y una película.

Aunque está dirigido a un público infantil también ha sido del agrado para los adultos. El primer Tiny Desk se grabó en 2008 con la cantautora Laura Gibson, y a lo largo de los años se ha convertido en uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo, por donde han pasado artistas como Coldplay, U2, Bad Bunny, Adele, C. Tangana, Maluma, Karol G o The Cranberries.

