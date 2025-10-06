Regresa a Jalisco el Cuerpo de Laura Lorena, Víctima de la Explosión de una Pipa en Iztapalapa

Después de varias búsquedas y noches sin dormir, la familia Barrera de la Torre encontró a su hermana, quien se encontraba desaparecida. Lamentablemente, Laura Lorena, de 31 años, regresó a su tierra, ubicada en los Altos de Jalisco, dentro de un ataúd.

Noticia relacionada: Se Mantiene en 31 la Cifra de Víctimas Mortales por la Explosión de Pipa en Iztapalapa

¿Quién es Laura Lorena?

Laura es una de las víctimas de la explosión de la pipa que transportaba 49 mil litros de gas LP, misma que, tras volcar sobre el puente La Concordia, en Iztapalapa, dejó docenas de heridos y fallecidos.

Laura pudo ser identificada gracias a sus tatuajes

Después de que personal de salud difundiera los tatuajes de Laura Lorena, quien se encontraba hospitalizada y grave de salud, sus hermanos pudieron identificarla.

Laura Lorena Barrera llegó a Capilla de Milpillas, ubicada en el municipio de Tepatitlán de Morelos, este fin de semana, donde familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós.

Aunque el reencuentro de la familia no fue el mejor, tienen el consuelo de saber que los restos de Laura Lorena descansan en un campo santo, donde sus pequeños hijos podrán llevarle flores.

Al momento, suman 31 víctimas fallecidas las que ha dejado el fatal accidente del 10 de septiembre en Iztapalapa.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: