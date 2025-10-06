¿Dónde y Qué Semestre Estudia Kimberly Moya, Joven Desaparecida Tras Salir de un Café Internet?

Kimberly Hilary Moya González es una joven estudiante del CCH Naucalpan, en el Estado de México, y no se sabe su paradero desde el pasado jueves 2 de octubre, cuando salió de un café internet a donde fue a imprimir una tarea.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del café internet ubicado en la colonia San Rafael Chamapa en Naucalpan, en donde vive la joven de 16 años, se le ve salir del lugar a las 16:06 horas, siendo ese el último momento que se tiene de ella.

Noticia relacionada: Los Últimos Videos de Kimberly Moya: Estudiante de UNAM Desaparece Tras ir a la Papelería

Después de su desaparición, familiares y amigos bloquearon el viernes 3 de octubre, la avenida Luis Donaldo Colosio con dirección al centro de Naucalpan.

La fiscalía del Estado de México activó la Alerta Amber con sus datos generales para quien tenga información y ayude a dar con su ubicación. En tanto, el CCH Naucalpan, en donde estudia Kimberly Hilary Moya González, reposteó la ficha de búsqueda de la joven que estudia el primer semestre.

Según reportes, el día de la desaparición de Kimberly tres vehículos rondaban la zona: dos autos y una camioneta, tras esto, la madre de la joven aseguró que su hija no se perdió, sino, que se la llevaron. cerca de las 4 PM. Su último rastro fue saliendo de un cibercafé en la colonia San Rafael Chamapa.

