Sheinbaum Envía Mensaje a Aficionados del Futbol por Festejos durante Mundial 2026

Este jueves, 28 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje a los aficionados del futbol por festejos durante el Mundial 2026, que inicia el próximo 11 de junio.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum pidió a la afición acatar las reglas de comportamiento de la FIFA dentro de los estadios.

Hay que seguir las reglas de la FIFA en el caso del estadio y que sea un buen momento para nuestro país

La presidenta Claudia Sheinbaum le deseó buena suerte a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y pidió a la afición acatar las reglas de comportamiento de la FIFA dentro de los estadios. pic.twitter.com/iJTFJ57e9Y — NMás (@nmas) May 28, 2026

Sheinbaum desea buena suerte a la Selección Mexicana

Además, la presidenta Sheinbaum aprovechó para desearle buena suerte a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Que nos vaya bien con la selección, a nuestra selección siempre que haya buena vibra y siempre festejar en paz, tranquilos, porque la diversión siempre es bienvenida, la alegría es algo hermoso.

Adelantó que mañana viernes, 29 de mayo, entregará su boleto para la inauguración del Mundial a la joven ganadora.

Con información de N+.

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