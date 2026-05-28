Sheinbaum Envía Mensaje a Aficionados del Futbol por Festejos durante Mundial 2026

La presidenta Sheinbaum informó que mañana viernes, 29 de mayo, entregará su boleto para la inauguración del Mundial a la joven ganadora

Aficionados muestran su apoyo a la Selección MexicanaAficionados muestran su apoyo a la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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