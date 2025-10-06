Jennifer López y Ben Affleck Están Juntos... en la Alfombra Roja de 'El Beso de la Mujer Araña'

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados juntos en la alfombra roja por el estreno de El Beso de la Mujer Araña (en inglés The Kiss of Spider Woman), película en la que comparten créditos: Affleck como productor y Jlo como protagonista de la cinta.

La expareja, que finalizó los trámites de su divorcio en febrero de 2025, fue vista sonriendo mientras posaba para las cámaras.

Jennifer López y Bad Bunny serán anfitriones en la Met Gala

¿Qué hay detrás del encuentro entre Jennifer López y Ben Affleck?

Esta colaboración entre ambos artistas se dio debido a que Ben produjo la película.

"[Matt Damon] y yo empezamos esta compañía y parte de eso era financiar películas. Y no quería simplemente hacer películas que fueran obvias o que todo el mundo iba a hacer. Realmente nos importa que los artistas se arriesguen y queremos apostar por grandes artistas, así que como financiadores y productores de la película, esto era exactamente el tipo de cosas que queremos hacer. Darle a la gente la oportunidad, dejar que muestren al mundo lo magníficos que son”, dijo Affleck en una entrevista durante esta presentación.

Affleck no perdió oportunidad en elogiar el trabajo de JLo:

“Trabajó enormemente duro. Se puede ver, como, todos sus muchos talentos, es alguien que creció viendo musicales clásicos”.

“Ella realmente lo hace todo en esta película”, dijo.

Por su parte, Jennifer López también destacó la participación de Ben Affleck en esta película.

"Gracias, Ben, esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist’s Equity”, dijo JLo.

La historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck tienen una historia compleja, iniciaron su noviazgo por primera vez en 2002 y se comprometieron, pero rompieron su compromiso en 2004.

Luego JLo se casó con Marc Anthony, con quien tiene a sus dos hijos: Max y Emme, mientras que Affleck se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

Jennifer y Ben se volvieron a dar una oportunidad en el amor en 2021 y se casaron en Las Vegas en julio de 2022, pero el amor no duró tanto, dos años después, López solicitó el divorcio en agosto de 2024.

Después, JLo declaró que su divorcio con Affleck fue lo "mejor que le había pasado en la vida".

¿De qué trata El Beso de la Mujer Araña?

La película de Affleck y López es una reinterpretación del musical homónimo de Kander, Ebb y Terrence McNally que Chita Rivera protagonizó en Broadway en 1993. La película también se inspira en la versión cinematográfica de 1985, protagonizada por William Hurt, Raúl Juliá y Sônia Braga, basada a su vez en la novela de 1976 del escritor argentino Manuel Puig.

En esta versión, la cinta será protagonizada por Diego Luna, Tonatiuh, y Jennifer López en el papel principal: Ingrid Luna.

Se prevé que El beso de la mujer Araña llegue a cines el próximo 10 de octubre.

