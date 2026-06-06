Detienen a Seis Elementos de de la SSP por Presunta Desaparición Forzada en Xalapa, Veracruz

Durante el transcurso de este viernes cinco de junio, se dio a conocer que por lo menos seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP) fueron detenidos en el cuartel Heriberto Jara Corona, mejor conocido como San José en la ciudad de Xalapa.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades, fue durante este viernes que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron quienes llevaron a cabo la detención de las seis personas en la capital del estado de la entidad veracruzana.

Según los primeros reportes, indican que las seis personas que fueron detenidas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes para que posteriormente se defina su situación legal.

Asimismo, se dio a conocer que la detención de las personas se registró tras ser señaladas por el delito de presunta desaparición forzada, sin que hasta el momento se haya brindado mayor información acerca de estas versiones.

Algunas detenciones se registraron frente al cuartel Heriberto Jara Corona de Xalapa

Entre los oficiales que fueron detenidos esta tarde se encuentran cinco personas del sexo masculino y una del sexo femenino y, según lo informado, todos ellos son elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP).

Se dio a conocer que algunas de las detenciones registradas la tarde de este viernes se llevaron a cabo en la calle Justo Sierra, enfrente del cuartel Heriberto Jara Corona, mejor conocido como San José, en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Hasta el momento, no se ha emitido mayor información acerca de estos hechos, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen los detalles acerca de estas detenciones registradas la tarde de este viernes cinco de junio en la zona centro de la entidad veracruzana.