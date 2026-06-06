Detienen a Seis Elementos de de la SSP por Presunta Desaparición Forzada en Xalapa, Veracruz

Autoridades dieron a conocer sobre la detención de seis elementos de la SSP de Veracruz en activo por presuntos delitos de desaparición forzada en la ciudad de Xalapa, Veracruz

Detienen a Seis Elementos de de la SSP por Presunta Desaparición Forzada en Xalapa, VeracruzFoto: Max Castillo

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Seis agentes de la SSP de Veracruz arrestados por presunta desaparición forzada en Xalapa. La situación legal de los detenidos está por definirse.

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