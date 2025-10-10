Dina Boluarte: "En Todo Momento Invoqué a la Unidad, a Trabajar Juntos"

Dina Boluarte emitió un mensaje a la nación luego de la aprobación en el Congreso de la vacancia de su presidencia por "incapacidad moral permanente".

Después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presentó ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre de 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República

Escoltada por su gabinete político, dijo que la decisión tomada por el Parlamento peruano tiene implicaciones en la estabilidad de la democracia en el país.

En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen, merecemos, un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo en este mi gobierno

Quien dirigió el destino del país durante casi tres años hizo una revisión de su administración, en el que destacó los apoyos sociales, el crecimiento económico y el impacto al sector salud.

Una vez que el nuevo mandatario juró al cargo, Dina Boluarte salió del Palacio de Gobierno, la sede del Poder Ejecutivo peruano, y se dirigió a su casa particular, en el distrito de Surquillo.

Vacancia presidencial

La madrugada de este 10 de octubre, el Congreso peruano aprobó la vacancia de la presidencia de Dina Boluarte por una votación de 123 legisladores.

La entonces mandataria no asistió al Parlamento para defenderse de las cuatro mociones que se presentaron en su contra.

Esta decisión llevó a que el proceso se acelerará en el Palacio Legislativo y después de pasar lista a los congresistas, se cometió la votación que determinó la destitución de Boluarte.

Una vez cumplido el proceso, José Jerí asumió el cargo de presidente de Perú, para el periodo que comenzó este viernes y culminará el próximo 26 de julio de 2026.

