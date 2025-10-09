Reportan Atropellamiento a un Policía en la Terminal 1 del AICM, ¿Qué Pasó?

Esta noche se registró una fuerte movilización de servicios de emergencia luego de un atropellamiento en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); hay un lesionado y un detenido.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en inmediaciones del aeropuerto, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, cuando un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizaba labores de seguridad y vigilancia en la puerta 8 de la T1.

(El policía) Le solicitó al conductor de un automóvil color blanco que se retirara del lugar debido a que no estaba permitido estacionarse en el punto, sin embargo, hizo caso omiso de las indicaciones

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en el AICM?

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones y el uniformado le indicó que le levantaría una infracción correspondiente.

La SSC informó que en ese momento, el automovilista atropelló al policía. Por está razón, los efectivos que se encontraban también laborando en el punto, detuvieron al posible responsable.

El AICM informó que el conductor continuó la marcha hasta la Puerta 9, donde fue detenido gracias a la intervención de personal de tránsito y policía auxiliar.

El oficial resultó con contusiones diversas, recibiendo atención médica inmediata

En ese sentido, la SSC aseguró que el policía fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico superficial, sin requerir traslado hospitalario.

Mientras que el conductor fue presentado ante el Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

