Caso "Don Nico": Vendedor de Helados Está Grave y Alcalde de Salvatierra Recibe Amenazas

Guadalupe, mejor conocido como el bloguero "Don Nico" quien fue atacado a balazos durante una transmisión en vivo en Facebook, cuando denunciaba baches en una carretera en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato, se encuentra en estado grave de salud.

Noticia relacionada: Caso "Don Nico": Balean a Vendedor de Helados Mientras Denunciaba Baches en Transmisión en Vivo

Dos Hombres que viajaban en una moto se le acercaron y le dispararon. Recibió tres disparos uno en la pelvis, el glúteo y la pierna. Mientras ocurría la agresión seguía la transmisión, y "Don Nico" llamó a su familia.

Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, diles a mis hijos que los amo

Después de esto, "Don Nico" fue hospitalizado y se le reporta grave, así lo dio a conocer este día, el alcalde de Salvatierra, José Daniel Sámano Jiménez.

VIDEO: Balean a "Don Nico", en Salvatierra, Guanajuato; Denunciaba el Mal Estado de Una Carretera

En entrevista, el alcalde de Salvatierra dijo que después del ataque a "Don Nico" tuvo que salir del municipio debido a amenazas.

Este caso fue de mayor impacto por cómo se dio la situación, yo tuve que salir del municipio porque empecé a tener ataques cibernéticos, mensajes de amenazas de muerte, a mi familia (...) solo por el día de hoy

Indicó que sobre el caso hay dos líneas de investigación, y una de ellas es el activismo de "Don Nico", quien en los últimos meses había denunciado los baches que había en la comunidad, incluso organizaba a sus vecinos para hacer frente al problema local.

Historias recomendadas: