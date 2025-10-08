Caso "Don Nico": Balean a Vendedor de Helados Mientras Denunciaba Baches en Transmisión en Vivo

Guadalupe “N”, mejor conocido como el bloguero Don Nico fue atacado a balazos durante una transmisión en vivo en Facebook, esto cuando denunciaba baches en una carretera en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato.

El ataque quedó plasmado cuando transmitía desde la página de Facebook "Helados Nico", el cual era su negocio, y a través de la que mostraba los baches en la comunidad de Urireo, mientras pedía a las autoridades reparar la vialidad.

Don Nico denunció la nula respuesta a denuncias por baches y le dispararon

Cuando Don Nico hablaba de la nula respuesta a las denuncias ciudadanas por los baches, se observa en la transmisión que se acerca una motocicleta con dos personas a bordo, y de inmediato el copiloto acciona un arma de fuego en contra del vendedor de helados.

La transmisión no se detuvo después del ataque, por lo que se oyen gritos de auxilio y de vecinos que se acercan para ayudarlo. De forma desesperada Don Nico llamó a su familia:

Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, diles a mis hijos que los amo

Don Nico organiza a vecinos para reparar baches con sus propios recursos

¿Qué se sabe de la salud de Don Nico tras ser baleado por denunciar baches?

Por ahora, lo que se sabe de la salud de Don Nico es que está hospitalizado por impactos de bala, y se le reporta grave. Hace unos días intentó organizarse con los habitantes de su comunidad para reparar con sus propios recursos los baches, debido falta de respuesta de las autoridades. En una libreta anotó el dinero que se había recolectado.

Caso Don Nico llegó a la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria del país lamentado lo ocurrido con Don Nico y aseguró que el programa nacional Bachetón, está pausado por la temporada de lluvias, y que se reanudará en los próximos días.

Además, condenó lo sucedido y pidió al gabinete de seguridad atender el caso. Explicó que pronto se atraerán las investigaciones pertinentes.

Gobierno Municipal de Salvatierra se pronuncia tras ataque a Don Nico al denunciar baches

Así se pronunció el Gobierno Municipal de Salvatierra tras el ataque a Don Nico. Foto: Gobierno Municipal de Salvatierra

Luego del ataque al vendedor de helados Don Nico, quien fue baleado cuando denunciaba baches en Salvatierra, Guanajuato, el Gobierno Municipal se pronunció al respecto y condenó el ataque:

Este acto violento atenta contra la tranquilidad de nuestras comunidades y exige una respuesta firme de las autoridades competentes

Reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todas las comunidades locales.

Con información de N+

