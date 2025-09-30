Balean a Hombre cuando Llevaba a Dos Niños a la Escuela, en Hermosillo

La violencia volvió a sacudir al sector norponiente de Hermosillo este martes 30 de septiembre, cuando un hombre fue atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en motocicletas, con caja de reparto de una empresa de entregas por aplicación.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:30 de la mañana en la entrada al fraccionamiento Bicentenario, sobre la avenida del mismo nombre, entre las calles De los Barreros y Doctor José Jiménez Cervantes, por donde el afectado caminaba con dos menores que al parecer llevaba a la escuela.

La víctima, gravemente herida, fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de inmediato a un hospital, sin embargo, perdió la vida durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

Tras la agresión, los responsables lograron escapar, mientras que autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los atacantes sin resultados positivos.

Luego de que presuntamente quebró el cristal trasero del vehículo de su vecina y la amenazó de muerte con un cuchillo, en la colonia Bicentenario, al norponiente de Hermosillo, un joven fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana del domingo 28 de septiembre, en el cruce de retorno Alaceneros y avenida Bicentenario. La víctima, una mujer de 43 años, pidió auxilio de inmediato tras ser agredida por su vecino, identificado como Jesús Armando “N”, de 21 años.

De acuerdo con la denuncia, el señalado lanzó una piedra contra un sedán Nissan Altima, modelo 2003, propiedad de la afectada, causando severos daños en el vidrio trasero. Acto seguido, tomó un arma blanca de unos 20 centímetros y la enfrentó con amenazas de muerte.

Los agentes de la Policía Municipal acudieron rápidamente y lograron someter al agresor, asegurándole el cuchillo antes de trasladarlo a la comandancia, donde quedó a disposición del Ministerio Público para su investigación por los delitos de daños a propiedad privada, amenazas y portación de arma prohibida.

con información de Roberto Bahena.

