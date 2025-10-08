Reciben en CDMX a los Seis Mexicanos Detenidos por Israel en la Flotilla Global Sumud

Los seis mexicanos que formaron parte de la Global Sumud Flotilla, y fueron detenidos por autoridades de Israel, llegaron hoy, 8 de octubre de 2025, a México. Los activistas arribaron a bordo de un vuelo proveniente de Estambul, en compañía de Mauricio Escanero, embajador de México en Israel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió que los integrantes de la Flotilla fueron recibidos por sus familiares, amigos y el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.

Los mexicanos llegaron alrededor de las 6:36 horas en el vuelo TK184, de la aerolínea Turkish. Luego de ser recibidos por parte de la SRE, salieron por la sala E3, donde sus familias y amigos los esperaron.

Afuera de las instalaciones del aeropuerto hubo una aglomeración de personas, quienes también estuvieron en espera de su llegada, mientras que activistas hicieron valla humana para contenerlos.

Federación absorbió los gastos del viaje

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su mañanera de hoy, 8 de octubre de 2025, que fueron cubiertos los gastos del viaje de los seis mexicanos que fueron detenidos en Israel.

Precisó que no han solicitado reunirse, pero en caso de que lo hagan, los recibirá. De igual manera, destacó que el canciller siempre se mantuvo en contacto por medio del embajador de México en Israel.

Si ellos solicitan que los reciba, los recibo, pero no han hecho una solicitud para poderme ver.

Llegan a México los 6 integrantes mexicanos de la Global Sumud Flotilla

Los seis mexicanos detenidos por Israel pertenecían a la Global Sumud Flotilla, que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza. 171 activistas, entre los que se encontraba Greta Thunberg, fueron detenidos por Israel en aguas internacionales y después trasladados a una prisión al sur de Israel.

Los mexicanos presentes en la flotilla fueron posteriormente trasladados a Jordania, donde los recibió el embajador de México. Desde Jordania viajaron a Estambul y de ahí tomaron un segundo vuelo que los llevó hasta nuestro país.

Hoy han aterrizado en México los siguientes activistas de la Global Sumud Flotilla:

Sol González Eguía

Ernesto Ledesma Arronte

Arlín Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán

La flotilla con ayuda humanitaria que fue detenida por Israel en aguas internacionales

La Global Sumud Flotilla emprendió su viaje hacia la Franja de Gaza desde varios puntos del Mediterráneo, como España, Italia y Turquía, lo que fue calificado por Israel como “una provocación”. Durante buena parte del viaje los barcos con ayuda humanitaria fueron acompañados por buques de las armadas de Italia y España.

No obstante, estos buques dejaron de escoltar a los navíos al acercarse a Gaza, donde se había declarado hambruna por parte de la ONU, en medio del conflicto recrudecido tras los ataques de Hamás el 7 de octubre del 2023. La flotilla fue interceptada por Israel en aguas internacionales el 1 de octubre y sus tripulantes fueron detenidos.

Los detenidos fueron enviados a Ashdod. Cabe señalar que varios de los tripulantes de la Global Sumud Flotilla, incluyendo a Greta Thunberg, denunciaron maltratos y vejaciones en el momento de la detención.

Durante la intercepción de Israel a la Global Sumud Flotilla, N+ tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con el activista mexicano Carlos Pérez Osorio, quien dijo:

Con la muy mala noticia de que nuestras embarcaciones de la flotilla Sumud han sido interceptadas por las fuerzas de ocupación de Israel, nos han interceptado en aguas internacionales, ya perdimos contacto con la embarcación Alma, con la embarcación Sirius, y están procediendo a subir a todas las embarcaciones para básicamente secuestrarnos en aguas internacionales, probablemente cuando estén viendo este video ya estemos detenidos, esto está sucediendo barco por barco.

