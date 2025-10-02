Mexicanos de Global Sumud Flotilla Están a Salvo, Afirma Israel; UNAM Pide Liberación de Alumna

Israel ha publicado un comunicado donde informó que los seis mexicanos presentes en la Global Sumud Flotilla están detenidos en Ashdod. Por su parte, la UNAM ha solicitado la inmediata liberación de Arlín Medrano, alumna de la institución.

Israel afirma que están a salvo mexicanos detenidos en la Global Sumud Flotilla

A través de X, la embajada de Israel en México publicó un comunicado donde informó sobre el actual paradero de los seis mexicanos pertenecientes a la Global Sumud Flotilla. La misión de ayuda humanitaria fue detenida en aguas internacionales por integrantes de la armada de Israel.

Al respecto, el comunicado señala:

Los participantes de la flotilla, incluidos seis ciudadanos mexicanos, fueron trasladados al puerto de Ashdod.

Israel afirma que los mexicanos serán repatriados en los próximos días y que actualmente está sanos y salvos. El comunicado también aseguró que Israel tenía derecho a detener a la flotilla en aguas internacionales, pues esta área sería parte del bloqueo que ejerce sobre Gaza desde 2009.

UNAM pide liberación de Arlín Medrano

Por su parte, la UNAM publicó un comunicado donde exigió la liberación y repatriación de Arlín Medrano, alumna de la institución detenida en aguas internacionales. La universidad reconoció que la mexicana es estudiante de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Carlos Pérez Osorio, uno de los seis mexicanos integrantes de la Global Sumud Flotilla, declaró antes de su detención en exclusiva a N+:

Danielle (Dithurbide), Enrique (Campos), un gusto saludarles de nuevo, ahora en situaciones diferentes, con la muy mala noticia de que nuestras embarcaciones de la flotilla Sumud han sido interceptadas por las fuerzas de ocupación de Israel, nos han interceptado en aguas internacionales, ya perdimos contacto con la embarcación Alma, con la embarcación Sirius, y están procediendo a subir a todas las embarcaciones para básicamente secuestrarnos en aguas internacionales, probablemente cuando estén viendo este video ya estemos detenidos, esto está sucediendo barco por barco.

