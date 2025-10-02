No Dejemos de Hablar de Gaza: Mensaje Exclusivo a N+ de Mexicano en Flotilla Global Sumud

El 1 de octubre de 2025, las fuerzas de Israel interceptaron varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza, y en las cuales viajaba el mexicano Carlos Pérez Osorio, quien logró enviar un video exclusivo a N+ momentos antes de que su barco fuera abordado.

En su mensaje, el documentalista narró la situación y expresó su tristeza por no haber podido llegar a la Franja para entregar ayuda humanitaria, pero además pidió que no se deje de hablar de Gaza.

La Flotilla Global Sumud intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Después de una travesía de un mes, Israel interceptó los barcos y detuvo a decenas de activistas.

y detuvo a decenas de activistas. Entre las personas que viajaban en la flotilla está la activista ambiental Greta Thunberg.

Se confirmó que seis mexicanos también se encontraban en las embarcaciones rumbo a Gaza.

también se encontraban en las embarcaciones rumbo a Gaza. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió la repatriación inmediata de los connacionales.

“Israel nos ha secuestrado en aguas internacionales”

Segundos antes de que las embarcaciones fueran interceptadas por las fuerzas israelíes, el equipo de Despierta, de N+, pudo establecer contacto con el documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio.

El connacional envió un video exclusivo en el que narró el momento que estaban viviendo mientras los barcos eran abordados por el Ejército de Israel en su camino a Gaza.

Danielle (Dithurbide), Enrique (Campos), un gusto saludarles de nuevo, ahora en situaciones diferentes, con la muy mala noticia de que nuestras embarcaciones de la flotilla Sumud han sido interceptadas por las fuerzas de ocupación de Israel, nos han interceptado en aguas internacionales, ya perdimos contacto con la embarcación Alma, con la embarcación Sirius, y están procediendo a subir a todas las embarcaciones para básicamente secuestrarnos en aguas internacionales, probablemente cuando estén viendo este video ya estemos detenidos, esto está sucediendo barco por barco.

El mexicano dijo que en su embarcación todos estaban tristes y también enojados de que no haya habido la suficiente presión internacional para que pudieran pasar sanos y salvos para entregar la ayuda en Gaza, y así abrir el corredor que se necesita para auxiliar a los pobladores en la Franja.

“Ya están deliberadamente matando de hambre y desplazando a la gente de toda la Franja de Gaza; están cometiendo un genocidio y una limpieza étnica. Entonces, bueno, Israel nos ha secuestrado en aguas internacionales. Poco a poco perdemos contacto con las demás naves”, relató.

“No dejemos de hablar de Gaza”

Pérez Osorio además pidió que no se deje de hablar de Gaza e indicó que esta situación es solo una movilización más de las que se necesitan para liberar a Palestina.

Estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores; estamos en contacto con el embajador de México en Israel, nos ha atendido (…) Les pido que estén atentos de esto y que no dejemos de hablar de Gaza.

“Creo que el mundo ha despertado a los horrores de Israel que llevan cometiendo muchísimo tiempo, recordemos que Gaza lleva bajo asedio y un bloqueo marítimo, aéreo y terrestre durante casi 20 años. Gaza ha sido una prisión al aire abierto y lo que ha pasado en los últimos dos es que solamente lo han transmitido en vivo, por lo que ha cambiado la tecnología”, puntualizó.

En su mensaje, el mexicano recordó que su embarcación aún no era abordada pero era inminente que los interceptaran.

Nosotros seguimos a 80 millas náuticas de Gaza, tan cerca y tan lejos. Lamento mucho no tener mejores noticias. Me hubiera encantado comunicarles mañana a mediodía que nuestro objetivo fue exitoso, pero no podemos decirles eso.

Israel intercepta la Flotilla Global Sumud

Minutos después del mensaje sucedieron los hechos; el velero "Alma", en el que viajaban la activista Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue el primero en ser abordado por tropas israelíes.

La misión zarpó de Barcelona el 2 de septiembre y se fueron sumando barcos en Túnez e Italia, en los que viajan personas de 40 países, entre ellas al menos seis mexicanos.

La fuerza marina israelí detuvo a decenas de personas, incluyendo a legisladores. Israel anunció que los activistas serían deportados a Europa y dio por terminada la operación de intercepción.

