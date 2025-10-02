Israel Informa Que Ninguna Embarcación de Global Sumud Logró Llegar a Territorio Palestino
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que solo queda un navío en la mar y en caso de que quiera entrar se le impedirá; agregó que con esta operación se daba por terminada "la provocación"
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que ninguno de los casi 50 navíos de la Global Sumud Flotilla logró romper el bloqueo que mantiene sobre territorio palestino.
Ninguno de los yates de provocación de Hamas-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activo o violar el bloqueo naval legal
La dependencia dio por terminado el proyecto de ayuda humanitaria que salió de Barcelona, en España, a principios de septiembre, con unas 45 embarcaciones.
Un barco sigue en la mar
A través de la página oficial de la flotilla se muestra el estatus de cada uno de los barcos que se dirigían a territorio palestino.
La mayoría de ellos comenzaron a ser interceptados y solo uno estuvo cerca de cumplir el recorrido, el Mikeno. La Cancillería israelí dijo sobre esta embarcación:
Un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido
Las autoridades israelíes afirmaron que todos los pasajeros que fueron asegurados junto con los navíos estaban sanos y salvos.
Todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa
Con información de AFP
