¿Qué Necesita México Para Avanzar en el Mundial Sub-20 y Contra Quién Juega el Próximo Partido?

El Mundial Sub-20, que se disputa en Chile, ya tiene a algunos equipos clasificados para la ronda de Octavos de Final. La Selección Mexicana de la categoría aún no tiene asegurada su presencia en esa instancia, pues luego de dos partidos disputados en la Fase de Grupos, suma apenas dos puntos producto de dos empates.

El Grupo C que México comparte con Brasil, España y Marruecos es quizá el más complicado del torneo y pese a que el conjunto dirigido por Eduardo Arce aún no logra ganar, tiene en sus manos la posibilidad de avanzar a la fase de eliminación directa. En ese sentido, cabe recordar que el formato de este certamen permite que los dos primeros lugares de cada grupo, así como los cuatro mejores terceros lugares, sigan adelante en la competición.

Noticia relacionada: Gilberto Mora Brilló con Dos Goles en el Partido México vs España del Mundial Sub-20

¿Qué necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Luego de dos jornadas, el Grupo C tiene a Marruecos como líder con 6 puntos, siendo el combinado africano el único que ya aseguró su presencia en los Octavos de Final. México, por su parte, marcha segundo con 2 unidades. Brasil es tercero con apenas un punto y España es último, también con un punto pero con menor diferencia de goles.

Esto quiere decir que México depende de sí mismo para meterse a Octavos de Final. Para conseguirlo, sin depende de otros resultados, deberá vencer a Marruecos. Si consigue hacerlo, el equipo mexicano amarrará el segundo lugar de su grupo.

Si empata ante los marroquís, la Selección Mexicana Sub-20 debe esperar a que Brasil y España empaten para avanzar a Octavos de Final como segundo lugar del Grupo C. Sin embargo, si la escuadra de Eduardo Arce llega a perder, debe esperar que el partido entre brasileños y españoles no termine con victoria para alguno y que la diferencia de goles le favorezca ante esos dos conjuntos.

Para avanzar como uno de los mejores terceros lugares, México tendría que estar pendiente de múltiples partidos en el resto de grupos.

Noticias recomendadas:

DB