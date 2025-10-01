Toluca vs LA Galaxy Hoy: Alineaciones y Dónde ver la Final de Campeones Cup 2025

Motivado por haber recuperado el liderato de la Liga MX de futbol, el club Toluca busca llevar otro trofeo a sus vitrinas. Para ello deberá vencer al LA Galaxy en la final de Campeones Cup 2025, que se disputa esta noche.

Hay que señalar que los Diablos Rojos quieren firmar el triplete de Copas, luego de convertirse en campeones del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX y posteriormente ganar el trofeo de Campeón de Campeones.

Pero enfrente tendrán a un rival complicado, el Galaxy de Los Ángeles. El club angelino disputará la final de Campeones Cup 2025 ante los Diablos Rojos por ser el campeón de la MLS en el 2024.

Toluca vs LA Galaxy: Posibles alineaciones del partido de Campeones Cup

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

LA Galaxy: Novak Micovic, Mauricio Cuevas, Maya Yoshida, Mathias Jörgensen, Julián Aude, Edwin Cerrillo, Marco Reus, Diego Fagúndez, Joseph Paintsil, Gabriel Pec y Miguel Berry.

Toluca: Hugo González, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Héctor Herrera, Alexis Vega, Helinho y Paulinho.

Toluca vs LA Galaxy: Horario y dónde ver el partido de la Campeones Cup

El partido Toluca vs LA Galaxy se disputará esta noche en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.

Y la pelota rodará cuando el árbitro haga sonar su silbato, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Si quieres seguir las acciones, podrás ver el partido de manera gratuita a través de la señal de Canal 9. También está la opción de televisión por cable en TUDN. O si lo prefieres, puedes seguir las acciones por la plataforma de streaming VIX Premium.

