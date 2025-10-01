Champions League 2025: ¿Cómo Quedó el Partido Barcelona vs París Saint-Germain?

El Barcelona recibió al París Saint-Germain en duelo de la Jornada 2 de la Champions League 2025. Se trató del duelo más atractivo de este miércoles 1 de octubre. A continuación los detalles.

El Barcelona se puso adelante cuando corría el minuto 19. El 1-0 lo consiguió el delantero Ferran Torres, con un buen remate que superó el lance del guardameta Lucas Chevalier.

Más adelante, al minuto 38, el París Saint-Germain igualó 1-1 gracias al tanto de Senny Mayulu. Poco a poco el equipo parisino fue sacudiéndose la presión de los blaugranas.

La segunda mitad fue intensa, pero el Barcelona perdió gradualmente la intensidad y no pudo concretar las ocasiones que tuvo al ataque.

Fue hasta el minuto 90 que Goncalo Ramos castigó al Barcelona con el 2-1 en un contragolpe, cuando parecía que los equipos dividirán puntos.

Gran victoria para el vigente campeón de la Champions y un duro golpe anímico para el conjunto blaugrana, que no supo aprovechar su condición de local.

Mientras tanto, en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal logró rescatar un punto ante la Juventus de Turín, gracias a la anotación de último minuto de Renato Veiga para el 2-2 final.

El Villarreal pegó primero: el 1-0 fue obra del delantero Georges Mikautadze a los 18 minutos. Luego el partido se tornó tenso, rocoso, en la media cancha.

La Juventus le dio la vuelta a la pizarra con las anotaciones de Federico Gatti y Francisco Conceicao, a los 49 y 56 minutos de juego.

Cuando todo parecía perdido, un gol del defensa portugués Renato Veiga en la agonía del duelo permitió al Villarreal empatar ante la Juventus y sumar su primer punto en la presente edición de la Champions.

