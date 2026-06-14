Ciclón Arthur: ¿Cómo Va su Formación Hoy Frente a Costas de Veracruz?

El sistema se localiza aproximadamente a 100 kilómetros al este de Río Pánuco de dicho estado

Ciclones en Atlantico. Foto: ConaguaCiclones en Atlantico. Foto: Conagua

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El SMN vigila una baja presión a 100 km de Río Pánuco, Veracruz. Si se desarrolla, será el ciclón Arthur. Conoce los pronósticos y mantente al tanto de las actualizaciones.

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Clima Ciclón Arthur: ¿Cómo Va su Formación Hoy, 14 de Junio 2026 Frente a Costas de Veracruz?