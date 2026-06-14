Ciclón Arthur: ¿Cómo Va su Formación Hoy Frente a Costas de Veracruz?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hoy 14 de junio que una zona de baja presión ubicada en el oeste del Golfo de México mantiene condiciones para desarrollo ciclónico, con una probabilidad del 10% en 48 horas y del 20% en los próximos siete días.

El sistema se localiza aproximadamente a 100 kilómetros al este de Río Pánuco, en el estado de Veracruz, y se desplaza en una región donde las condiciones atmosféricas continúan siendo monitoreadas por las autoridades meteorológicas.

De evolucionar a ciclón tropical, el fenómeno recibiría el nombre de Arthur, el primero de la lista oficial para la temporada de huracanes 2026 en el océano Atlántico.

Lista de nombres de huracanes del Atlántico

Para este año, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) prevé la formación de entre 11 y 15 sistemas ciclónicos en la cuenca atlántica, de acuerdo con los pronósticos estacionales.

La lista oficial de nombres asignados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la temporada incluye: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Las estimaciones meteorológicas indican que, del total previsto, entre 7 y 8 podrían alcanzar la categoría de tormenta tropical, mientras que de 3 a 5 evolucionarían a huracanes de categoría 1 o 2. Asimismo, se contempla la posible formación de entre 1 y 2 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el sistema debido a su ubicación en el Golfo de México, una zona históricamente activa durante la temporada de ciclones. Hasta el momento, no se han emitido alertas para población costera, aunque se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios en su trayectoria o desarrollo.

El SMN continuará actualizando la evolución del fenómeno en las próximas horas conforme avance su organización y desplazamiento.