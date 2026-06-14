Marchas HOY 14 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasPuedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX. Foto: Reuters.

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¿Vas a salir en CDMX? Infórmate sobre las marchas y eventos de hoy 14 de junio de 2026 para que no te sorprendan. Consulta la info completa de la SSC.

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