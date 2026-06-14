Marchas HOY 14 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 14 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, seis concentraciones, 10 rodadas ciclistas, dos rodadas en patines y 26 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:30 horas. Amnistía Internacional México. Saldrán del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, en apoyo al pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza.

Otras movilizaciones

Cuauhtémoc

09:30 horas. Colectiva Ciudadana “Muerte Digna, ¡Ya!”. Se reunirán en el Ángel de la Independencia al Zócalo para la presentación de una iniciativa que busca el derecho a la decisión de una muerte digna.

10:00 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Se reunirán en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico para el foro "Memoria y Resistencia en Oaxaca".

10:00 horas. Colectivo Hasta Encontrarles CDMX. Se reunirán en la Glorieta del Ahuehuete para presentar las bases de las "Retas contra la Desaparición", iniciativa de colectivos y familiares de personas desaparecidas en México.

14:00 horas. La Resistencia Vamos México. Se concentrarán en el Ángel de la Independencia para el evento "Sin ellos, No hay Mundial. ¡México se levanta!", con el fin de visibilizar la crisis de personas desaparecidas en México y exigir justicia por ellas.

15:30 horas. Luchadoras MX. Se darán cita en la Glorieta "La Joven de Amajac" para el evento "Sentimos el Fútbol y los Llevamos a la Calle", con actividades artísticas y deportivas en contra del despojo y la gentrificación en la Ciudad de México por el Mundial 2026.

Rodadas ciclistas

05:30 horas. No Me Falles Nunca. Saldrán del Palacio de Bellas Artes con destino a la Ciclovía Ferrocarril de Cuernavaca, en recorrido ciclista recreativo hacia Tlalpan.

06:00, 06:15 y 06:25 horas. Maxirodada Pedal y Taco. Partirán desde Liverpool Parque Tezontle, Metro Coyuya y Metro Fray Servando con destino a Acolman, Estado de México, en rodada ciclista metropolitana.

07:00 horas. Enbiciados. Saldrán de avenida Coyoacán número 745, colonia Del Valle Centro, con destino a Xalatlaco, Estado de México, en rodada ciclista recreativa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ