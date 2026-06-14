Mueren 8 y 14 Más Resultan Heridos en Accidente en Autopista en Oaxaca

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, mientras que los lesionados reciben atención médica en hospitales de la entidad

OaxacaAmbos vehículos quedaron destrozados y terminaron atravesados sobre la vialidad. Foto: GN.

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Choque mortal en la autopista Tehuacán-Oaxaca: 8 personas pierden la vida y 14 resultan heridas. Descubre cómo se desarrolló el operativo de emergencia.

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