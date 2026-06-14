Mueren 8 y 14 Más Resultan Heridos en Accidente en Autopista en Oaxaca

Un fuerte choque entre dos vagonetas en la autopista Tehuacán-Oaxaca dejó al menos ocho personas muertas y 14 más heridas, informó el gobierno de Salomón Jara.

El accidente se registró durante la tarde de este sábado 13 de junio, sobre la vialidad que conecta la capital oaxaqueña con la ciudad poblana, a la altura del km 095+500, de acuerdo con reportes oficiales.

"En el lugar del accidente -ocurrido a la altura del kilómetro 196, donde dos vagonetas resultaron involucradas-, seis personas perdieron la vida; y dos más, en nosocomios donde recibían atención médica", se indicó en un comunicado.

Tras el accidente, corporaciones de emergencia y seguridad desplegaron un operativo para auxiliar a las víctimas.

COMUNICADO OFICIAL | SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2026 pic.twitter.com/m0Pmfl7I82 — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) June 14, 2026

En las labores participaron elementos de la Policía Vial Estatal, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, personal de los Servicios de Salud de Oaxaca y autoridades federales.

El gobierno de Jara expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reiteró su compromiso de brindar apoyo inmediato a la población ante situaciones de emergencia.

¿Cómo fue el accidente?

Según reportes locales, el accidente ocurrió en el tramo carretero entre San Pablo Huitzo y Asunción Nochixtlán. Ahí, una camioneta de pasajeros de la línea Transportes Cuauhtémoc chocó de frente contra una camioneta particular blanca.

Ambos vehículos quedaron destrozados y terminaron atravesados sobre la vialidad, según imágenes compartidas por la Guardia Nacional.

El saldo inicial fue de siete muertos. Cuatro de las víctimas mortales viajaban en el transporte público, entre ellas una madre y su hija, y tres en el vehículo particular.

Antes de las 22:00 horas de este sábado, se actualizó la cifra oficial. Los heridos fueron llevados a hospitales del estado, varios en estado grave.

La carretera se cerró por varias horas para que la Fiscalía de Oaxaca hiciera las diligencias y levantara los cuerpos.

ASJ