Detienen a Tres Personas por Homicidios en Camino de San Carlos al Delfinario de Guaymas

Como posibles responsables del caso donde dos personas fueron encontradas sin vida en el camino que va de San Carlos al Delfinario de Guaymas sobre un vehículo calcinado, fueron detenidas tres personas acusadas del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición en número de dos.

Los acusados fueron identificados como Gustavo Alberto “N”, alias “Chocosound”, Christian Guadalupe “N” y Daniel Omar “N”, a quienes se les realizó la imputación formal.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos “N” y Javier Alejandro “N”, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 25 de febrero a un costado del Estero de Soldado, donde la investigación determinó que había indicios de una posible privación de la libertad previa.

Investigan homicidio en San Carlos

Las investigaciones determinaron que el posible móvil del crimen estaría relacionado con un conflicto derivado de préstamos de dinero y adeudos económicos entre particulares.

Entre los datos de prueba se incluye comunicaciones, ubicaciones y datos relacionados con los involucrados, lo que permitió identificar a los participantes y obtener la orden de aprehensión.

El Juez impuso a los tres imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos durante el proceso judicial, sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la vinculación a proceso.