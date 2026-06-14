Detienen a Tres Personas por Homicidios en Camino de San Carlos al Delfinario de Guaymas

Tres hombres fueron imputador por el presunto homicidio de dos hombres en Guaymas.

Detienen a tres por homicidios en San CarlosFoto: N+

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Detienen a tres por homicidio en Guaymas: las víctimas fueron halladas junto a un vehículo calcinado.

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Detienen a 3 Personas por Homicidios en San Carlos