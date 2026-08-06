Sociedad

Significado de Banderas en la Playa: Así Sabes Si Hay un Cocodrilo en el Mar

Conoce cuáles son las banderas de advertencia en la playa, luego de que hubiera presencia de cocodrilos en Mazatlán y Puerto Vallarta

Así Puedes Saber Si Hay Cocodrilo en Mar según las banderasEn Mazatlán y Puerto Vallarta han colocado banderas por los cocodrilos. Foto: Cuartoscuro
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