Significado de Banderas en la Playa: Así Sabes Si Hay un Cocodrilo en el Mar

En los últimos días se han visto cocodrilos en Mazatlán y Puerto Vallarta, de ahí que sea importante conocer el significado de las banderas en la playa, para saber cuál alerta sobre la presencia de animales peligrosos en el mar.

En plena temporada de vacaciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán restringió el acceso a un tramo de la costa debido al avistamiento de un ejemplar de 1.5 metros de longitud, mientras que el Escuadrón de Salvamento Acuático trabaja para capturarlo.

Por otro lado, en Puerto Vallarta un cocodrilo de gran tamaño sorprendió a los turistas este miércoles 5 de agosto en la zona conocida como playa del Regina, luego de que fuera visto muy cerca de la orilla del mar.

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¿Cómo saber si hay un cocodrilo en el mar?

La bandera en la playa que se coloca cuando hay presencia de animales peligrosos en el mar o en la arena es de color morado, y con ella se pide a los turistas no ingresar al agua y estar alerta.

Por ello, lo primero que deben hacer los visitantes antes de ingresar al mar, es observar las señalizaciones que se colocan en las costas para saber si es seguro entrar al agua. También se recomienda informarse con las autoridades locales.

Significado de las banderas en la playa 2026

La bandera morada para indicar la presencia de cocodrilos u otros animales peligrosos en el mar no es la única que se coloca en las playas. Por ello, aquí te decimos qué significa cada color:

Bandera verde: La playa es segura y las personas pueden ingresar sin miedo a una situación riesgosa.

Bandera amarilla: Indica condiciones que requieren precaución al ingresar al mar.

Bandera roja: Cuando las condiciones meteorológicas son peligrosas se recomienda no entrar ya que representa alto riesgo para todos los bañistas.

Bandera negra: Playa cerrada por mal estado del mar como de la arena lo que podría implicar riesgos para la salud.

Bandera azul: La presencia de aguamalas a la orilla y dentro de la playa podrían provocar quemaduras en la piel.

Bandera morada: Indica la presencia de fauna marina peligrosa en el área, como es el caso de cocodrilos, tiburones, entre otros. Evita ingresar al mar.

¿Qué hacer en caso de ver un cocodrilo en la playa?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan que en caso de ver o encontrarse con un cocodrilo en la playa se debe mantener una distancia de al menos 15 metros y retroceder sigilosamente. Además de:

Llamar de inmediato al 911 para reportarlo.

No tocarlo o alimentarlo, ni intentar capturarlo.

Evitar agredirlo.

PPP