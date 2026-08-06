Seguridad

Restringen Acceso a Tramo de Playa en Mazatlán por Avistamiento de Cocodrilo

Las autoridades implementan operativo en Mazatlán para localizar y capturar a un cocodrilo de 1.5 metros de longitud.

Restringen Acceso a Tramo de Playa de Mazatlán por Avistamiento de CocodriloRestringen Acceso a Tramo de Playa de Mazatlán por Avistamiento de Cocodrilo. Foto: Policía de Mazatlán

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Avistamiento de cocodrilo en Mazatlán: playas cerradas por seguridad. El Escuadrón de Salvamento Acuático trabaja para capturarlo.

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