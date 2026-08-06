Restringen Acceso a Tramo de Playa en Mazatlán por Avistamiento de Cocodrilo

Permanece restringido el acceso en tramo de playa en Mazatlán por avistamiento de cocodrilo. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que el Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene un operativo de búsqueda y vigilancia para la captura del ejemplar.

Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que el reptil, de aproximadamente 1.5 metros de longitud, fue observado cerca de las playas del Hotel El Cid, por lo que personal especializado mantiene recorridos permanentes de vigilancia y monitoreo para localizarlo.

¿Qué playas se encuentran restringidas por avistamiento de cocodrilo?

Como parte del operativo, las playas ubicadas entre la avenida Rafael Buelna y el Hotel El Cid permanecerán restringidas. Las autoridades solicitan a los bañistas y paseantes respetar la señalización preventiva, atender las indicaciones del personal salvavidas y evitar ingresar al mar mientras continúan las labores de búsqueda. La reapertura se dará a conocer una vez que existan las condiciones de seguridad.

Una vez capturado el ejemplar, personal de Protección Civil y del Escuadrón de Salvamento Acuático realizará su traslado a un hábitat adecuado para la protección de la especie.