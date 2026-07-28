Capturan Cocodrilo de Más de Dos Metros en una Colonia de Mazatlán, Sinaloa

Un cocodrilo de poco más de dos metros de longitud fue capturado por autoridades municipales en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán, luego de que vecinos reportaran la presencia del reptil cerca de una plazuela del sector.

El operativo se realizó de manera coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y ciudadanos, quienes colaboraron para asegurar al ejemplar sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con la información oficial, el cocodrilo fue visto desplazándose por una zona peatonal ubicada entre la avenida Arnoldo Rigodanza y la calle Zeus, lo que generó preocupación entre los habitantes y motivó el reporte a las autoridades.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia implementaron un operativo para inmovilizar al reptil de forma segura y evitar riesgos tanto para la población como para el propio animal.

Cocodrilo será liberado en un hábitat natural

Las autoridades informaron que el ejemplar mide poco más de dos metros de longitud y, una vez asegurado, fue colocado en una unidad especializada para su traslado a un hábitat natural, donde será liberado por las instancias competentes.

Protección Civil recordó a la población que, ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, no se debe intentar capturar o manipular a los animales, ya que esto puede representar un riesgo para las personas y para las especies.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato este tipo de situaciones a través del número de emergencias 911, con el fin de que personal capacitado atienda el incidente y realice el manejo adecuado de los ejemplares.

El rescate concluyó sin incidentes y permitió reubicar al cocodrilo de manera segura, evitando riesgos para los habitantes de la colonia 20 de Noviembre y preservando la integridad del animal.