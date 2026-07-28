Sociedad

Capturan Cocodrilo de Más de Dos Metros en una Colonia de Mazatlán, Sinaloa

Autoridades capturaron un cocodrilo de más de dos metros en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán. El reptil fue reubicado sin que se registraran personas lesionadas.

El rescate concluyó sin incidentes y permitió reubicar al cocodrilo de manera segura.El rescate concluyó sin incidentes y permitió reubicar al cocodrilo de manera segura. Foto: Policía Municipal de Mazatlán

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Un cocodrilo de más de dos metros apareció en una colonia de Mazatlán. Las autoridades lo capturaron y lo liberarán en su hábitat natural. Descubre cómo se realizó el operativo sin riesgos.

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Capturan cocodrilo de más de dos metros en Mazatlán