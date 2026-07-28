Emiten Alerta por Altas Temperaturas en Ciudad Juárez; Evita un Golpe de Calor

Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta preventiva ante las altas temperaturas que se estarán presentando en Ciudad Juárez del lunes 27 de julio al sábado 1 de agosto del presente año.

De acuerdo con la información proporcionada, las temperaturas máximas durante la tarde oscilarán entre los 39 y 40 grados Celsius, mientras que las mínimas durante la noche se mantendrán entre los 27 y 28 grados.

Ante este pronóstico, exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y resguardarse durante los periodos de mayor calor para evitar afectaciones a la salud.

Recomendaciones Para Evitar Incidentes

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante esta temporada de calor, entre ellas evitar dejar a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Lo anterior, debido a que la temperatura al interior de los automóviles puede aumentar rápidamente, incluso cuando las ventanas permanecen abiertas, poniendo en riesgo la vida de quienes se encuentren dentro.

Además, exhortaron a la ciudadanía a evitar quemar basura, maleza o realizar cualquier actividad que pueda generar fuego, ya que esto incrementa el riesgo de incendios en viviendas u otros inmuebles.

Medidas Para Prevenir un Golpe de Calor

Finalmente, las autoridades señalaron que, ante las altas temperaturas, es importante seguir las siguientes recomendaciones para prevenir un golpe de calor:

Mantenerse bien hidratado y beber agua constantemente, incluso si no se tiene sed.

Utilizar ropa ligera y de colores claros, preferentemente de telas como algodón.

Permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.

Evitar actividades físicas intensas y la exposición prolongada al sol, sobre todo durante el horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Evitar el consumo de alcohol u otras bebidas con alto contenido de azúcar.

Síntomas de un Golpe de Calor

Las autoridades indicaron que, en caso de presentar alguno de los siguientes síntomas, es importante acudir con un médico o llamar al número de emergencias 911, ya que podrían estar relacionados con un golpe de calor: