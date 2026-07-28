Sociedad

Emiten Alerta por Altas Temperaturas en Ciudad Juárez; Evita un Golpe de Calor

Ante el pronóstico de altas temperaturas en Ciudad Juárez, autoridades emitieron recomendaciones para prevenir golpes de calor y reducir riesgos durante esta temporada.

Temperaturas alcanzarán hasta 40 grados durante la tardeTemperaturas alcanzarán hasta 40 grados durante la tarde. Foto: N+

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Protección Civil advierte sobre el calor extremo en Ciudad Juárez. Mantente hidratado, usa ropa ligera y evita el sol entre 11:00 y 17:00. ¡Cuida tu salud!

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