A casi dos años del feminicidio de Karla Roses en Altamira, Xabiany Jesús “N” fue declarado culpable este sábado por el delito de feminicidio, en agravio de una adolescente.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo de condena tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2024, en el municipio de Altamira, cuando la víctima fue lesionada con un objeto punzocortante, lo que provocó su fallecimiento.

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Tras el fallo, Elizabeth Roses, madre de Karla, aseguró que buscarán que se aplique la pena máxima.

Será en los próximos días cuando se determine la pena que deberá cumplir Xabiany Jesús “N”.