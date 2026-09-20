Seguridad

Declaran Culpable a Xiabany Jesús ‘N’ por Presunto Feminicidio en Altamira, Tamaulipas

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo de condena tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público

Declaran Culpable a Xiabany Jesús ‘N’ por Presunto FeminicidioDeclaran Culpable a Xiabany Jesús ‘N’. Foto: FGJ

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Culpable de feminicidio: Xiabany Jesús 'N' enfrenta condena por el asesinato de Karla Roses en Altamira.

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