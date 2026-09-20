Choque en Carretera Tenango-La Marquesa Deja 1 Muerto y 3 Lesionados

Una persona murió y tres más resultaron lesionadas tras un choque entre dos camionetas registrado en la carretera Santiago-Tenango-La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 12, en el paraje Valle del Potrero. Una de las unidades involucradas era una camioneta tipo Urban en la que viajaba un grupo de peregrinos que se dirigía a Chalma.

De acuerdo con los reportes policiales, tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por servicios de emergencia. Los heridos fueron trasladados al Hospital Adolfo López Mateos para recibir atención médica.

En el lugar también fue localizada una persona prensada dentro de la unidad, quien ya no presentaba signos vitales.

Al sitio acudieron elementos de las unidades de Protección Civil y Bomberos de Santiago Tianguistenco, Xalatlaco y Capulhuac, quienes continuaron con las labores de atención en la zona.

Las autoridades se encontraban a la espera del arribo de la Fiscalía del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.