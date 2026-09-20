Accidentes

Choque en Carretera Tenango-La Marquesa Deja 1 Muerto y 3 Lesionados

Los heridos fueron trasladados al Hospital Adolfo López Mateos para recibir atención médica

Foto: Xalatlaco, Estado de MéxicoFoto: Xalatlaco, Estado de México
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