Encuentran Cráneo Sobre Tumba en Panteón de Ciudad Juárez

La mañana de este domingo nuevamente fueron localizados restos humanos sobre una tumba en el panteón Tepeyac, ubicado en la colonia Industrial de Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo emitido por las autoridades, el reporte fue realizado al número de emergencias 911 por el afectado, quien acudió al lugar para visitar a un familiar. Al llegar, observó una bolsa negra sobre la lápida y, al revisarla, se percató de que contenía restos humanos.

Ante esta situación, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense, cuyos elementos aseguraron los restos para trasladarlos a sus instalaciones, donde se les realizarán diversas pruebas para determinar si corresponden a restos del mismo panteón o si son ajenos a este.

Anteriormente, ya se habían localizado restos de manera similar en el mismo panteón. Tras las pruebas realizadas, se determinó que correspondían a restos humanos pertenecientes a una de las personas que se encontraban sepultadas en el lugar.