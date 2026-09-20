Seguridad

Encuentran Cráneo Sobre Tumba en Panteón de Ciudad Juárez

Los restos óseos fueron localizados dentro de bolsas negras colocadas sobre una lápida

Restos fueron encontrados sobre una tumbaRestos fueron encontrados sobre una tumba. Foto: N+

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Restos humanos en bolsas negras sobre una tumba en Ciudad Juárez generan alarma.

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