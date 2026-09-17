Seguridad

Localizan Vehículo Clonado del Ejército en Carichí, Chihuahua

Al revisar el número de serie, se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo con violencia en otro municipio

La camioneta fue robada en Belisario DomínguezLa camioneta fue robada en Belisario Domínguez, Foto: AEI

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Autoridades localizan en Carichí un vehículo clonado del Ejército con reporte de robo con violencia

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