Localizan Vehículo Clonado del Ejército en Carichí, Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano realizaron un operativo por brechas y caminos vecinales, donde localizaron un vehículo clonado, similar a los utilizados por militares, en una brecha que conduce a la ranchería conocida como Betebachi, en el municipio de Carichí.

La unidad, modelo 2018, pintada de color verde olivo y sin matrícula de circulación, se encontraba abandonada y estaba rotulada con el número 0835336 y la leyenda “Ejército Mexicano”.

Cabe señalar que en el municipio de Nonoava ya había sido localizada una camioneta en condiciones similares tras un enfrentamiento armado entre militares y sujetos armados.

Al inspeccionar la camioneta y revisar el número de serie, se informó que esta había sido robada con violencia el pasado mes de agosto de 2026, en la localidad de Santa Bárbara de Tutuaca, municipio de Belisario Domínguez.

El vehículo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles responsables del abandono del vehículo ni se ha confirmado si existe alguna relación con la camioneta localizada previamente en otro municipio.