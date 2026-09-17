Seguridad

Vinculan a Proceso a Menor de Edad por Homicidio en La Negreta de Querétaro

El caso ocurrió en la zona de La Negreta, donde un padre de familia perdió la vida al intervenir para proteger a sus hijos

Vinculan a Proceso a Menor por Homicidio en La NegretaVinculan a Proceso a Menor por Homicidio en La Negreta. Foto: N+

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El menor de edad fue detenido el 11 de septiembre y actualmente enfrenta la etapa de investigación complementaria bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

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