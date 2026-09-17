Vinculan a Proceso a Menor de Edad por Homicidio en La Negreta de Querétaro

El adolescente detenido por el homicidio de un padre de familia ocurrido en la zona de La Negreta, municipio de Corregidora, ya fue vinculado a proceso y actualmente se encuentra en la etapa de investigación complementaria, informó Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

De acuerdo con el funcionario, el caso continúa bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que después de la investigación complementaria deberá determinarse la etapa correspondiente al juicio.

Guerra Urbiola confirmó que el adolescente ya se encuentra vinculado a proceso y explicó que actualmente se desarrolla la investigación complementaria, previo a que se determine si el caso llega a la etapa de juicio.

La Fiscalía General del Estado informó previamente que el adolescente fue detenido el pasado 11 de septiembre, luego de que las investigaciones permitieran obtener una orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de homicidio calificado.

Como parte de las diligencias también se realizaron cateos en inmuebles ubicados en los municipios de Corregidora y Querétaro, donde fueron asegurados indicios relacionados con la investigación.

El homicidio ocurrió en la zona de La Negreta, donde un padre de familia perdió la vida luego de intervenir para defender a sus menores hijos.

El magistrado explicó que, al tratarse de un adolescente, el procedimiento se desarrolla bajo las disposiciones del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que contempla un procedimiento especial y juzgados especializados para personas menores de 18 años.

Precisó que, en caso de acreditarse la responsabilidad del adolescente por homicidio calificado, la legislación contempla como medida máxima de internamiento hasta cinco años.

Actualmente, el caso permanece en investigación complementaria y posteriormente deberá determinarse la etapa de juicio correspondiente.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación, mientras que los indicios asegurados durante los cateos continúan bajo análisis de los Servicios Periciales.