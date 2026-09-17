Así Es la Planta del Huevo, que Tiene un Fruto Peligroso para la Salud

La llamada planta del huevo, cuyo nombre científico es Solanum melongena (anteriormente clasificada por algunos autores como Solanum ovigerum), es una variedad ornamental de la berenjena que destaca por la particular apariencia de sus frutos durante su desarrollo. Comienza con una flor de color lila y posteriormente desarrolla un fruto con forma similar a un huevo.

El fruto pasa por distintas etapas de coloración: primero es blanco y, a medida que madura, adquiere un tono amarillo o anaranjado brillante. Es en esta fase de maduración cuando se recomienda retirarlo de la planta y abrirlo para extraer las semillas.

Un solo fruto maduro puede contener más de cien semillas que se pueden sembrar directamente para reproducir la planta.

En cuanto a los cuidados, la planta suele cultivarse anualmente. En climas cálidos o templados, realizar una poda al finalizar el ciclo puede estimular nuevos brotes; sin embargo, en zonas propensas a heladas o climas fríos, la planta morirá naturalmente al concluir la temporada.

Aunque la planta del huevo llama la atención por la forma y el cambio de color de sus frutos, no existe evidencia científica para atribuirle propiedades medicinales ni para recomendarla como tratamiento. Su uso es principalmente ornamental y para la propagación mediante sus semillas.

¿Para Qué Sirve y Qué Se Sabe de Sus Frutos?. Foto: N+

Asimismo, es fundamental tener precaución con su consumo. Como pertenece al género Solanum, la planta contiene solanina y otros alcaloides que resultan tóxicos si se ingieren. Por ello, no se deben consumir sus frutos, hojas o semillas.

En caso de que una persona ingiera alguna parte de la planta y presente síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea o mareo, se debe solicitar atención médica de inmediato y evitar el uso de cualquier remedio casero.