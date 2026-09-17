Medio Ambiente

Así Es la Planta del Huevo, que Tiene un Fruto Peligroso para la Salud

El ejemplar identificado como Solanum ovigerum desarrolla frutos que cambian de blanco a amarillo y posteriormente a negro.

Planta del Huevo: ¿Para Qué Sirve y Qué Se Sabe de Sus Frutos?Planta del Huevo: ¿Para Qué Sirve y Qué Se Sabe de Sus Frutos?. Foto: N+

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La planta del huevo, Solanum ovigerum, es fascinante por sus frutos que cambian de color. Aunque atractiva, no tiene propiedades medicinales.

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