CAMe: ¿Hay Doble Hoy No Circula 18 de Septiembre por Contingencia en CDMX y Edomex?
Conoce si hay contingencia y Doble No Circula mañana 18 de septiembre 2026 y qué placas y color de engomado se deben quedar en casa el viernes
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Conoce si hay contingencia y Doble No Circula mañana 18 de septiembre 2026 y qué placas y color de engomado se deben quedar en casa el viernes
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Luego de que se activara la contingencia ambiental en días pasados, los automovilistas deben estar pendientes por si vuelven los altos niveles de contaminación y si hay Doble Hoy No Circula viernes 18 de septiembre de 2026 en caso de que su carro no deba transitar este viernes en CDMX y Edomex.
Por ello, acá en N+ te explicamos cómo opera el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para que sepas qué hologramas, placas y engomados que no circulan mañana.
En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es buena, por lo que el nivel de riesgo para la población es bajo y luce difícil que sea necesario activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula 18 de septiembre 2026.
De cualquier forma, se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas para saber si las condiciones ambientales continúan favorables o si empeoran los niveles de contaminación y seguir las indicaciones que proporcionen.
Para consultar la calidad del aire en CDMX y Edomex, puedes ingresar a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, en el siguiente enlace: www.aire.cdmx.gob.mx para saber cómo están los niveles ambientales.
Debido a que no se hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula 18 de septiembre 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:
Hologramas 1 y 2, engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.
Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.
Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.
El programa de la Sedema se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de este viernes 18 de septiembre 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.
PPP