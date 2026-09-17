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Evita Bloqueo en Eje Central: Alternativa Vial a Manifestación de Comerciantes en Bellas Artes

Una protesta afecta la circulación en la zona del Centro Histórico de la capital del país

Evita Bloqueo en Eje Central: Alternativa Vial a Manifestación de Comerciantes en Bellas ArtesEvita Bloqueo en Eje Central. Foto: N+

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Protesta de artesanos indígenas bloquea Av. Juárez en Bellas Artes. Exigen espacios para vender en la Alameda.

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