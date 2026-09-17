Evita Bloqueo en Eje Central: Alternativa Vial a Manifestación de Comerciantes en Bellas Artes

Integrantes del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional, mantienen bloqueada la circulación en el cruce de la Avenida Juárez y Eje Central, debido a un conflicto relacionado con los espacios para la venta de artesanías en la Alameda.

Los manifestantes señalan que ya habían llegado a un acuerdo para contar con un lugar de venta en la Alameda, pero aseguran que este no ha sido respetado y que no se les permite colocar sus artesanías.

Los integrantes del movimiento piden que se les asigne un espacio y que sean organizados para poder realizar sus actividades comerciales en la zona. Señalan que no se retirarán hasta obtener una solución.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comerciantes Bloquean Avenida Juárez, CDMX

Los manifestantes también advirtieron que, si en las próximas horas no reciben una respuesta, podrían extender la protesta y bloquear la avenida Lázaro Cárdenas.

Para evitar la zona afectada por la manifestación, la alternativa vial es utilizar Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma.

El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional, tiene presencia en 14 estados del país, de acuerdo con el reporte.