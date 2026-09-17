Homicidios

Encuentran a Hombre Sin Vida Envuelto en una Cobija en Ciudad Juárez

De acuerdo con las autoridades, la víctima podría ser un hombre de entre 25 y 30 años de edad

La víctima fue encontrada envuelta en una cobija moradaLa víctima fue encontrada envuelta en una cobija morada. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre de entre 25 y 30 años fue encontrado sin vida envuelto en una cobija

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+