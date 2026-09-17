Encuentran a Hombre Sin Vida Envuelto en una Cobija en Ciudad Juárez

La mañana de este jueves se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Volcán Villarrica y Fortín de la Soledad, del fraccionamiento Parajes de San Isidro, en Ciudad Juárez.

Hasta el lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes señalaron que la víctima se encontraba envuelta en una cobija de color morado y sujetada con cable, por lo que, junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, resguardaron la zona.

Asimismo, acudió personal de la Agencia Estatal de Investigación para realizar el levantamiento de evidencias, donde hasta el momento se han localizado dos indicios como parte de las investigaciones.

En el lugar se informó que la víctima podría tratarse de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, aunque esta información será confirmada mediante las pruebas correspondientes.

Hasta el momento tampoco se ha informado la causa de muerte ni si presentaba impactos de arma de fuego, por lo que se espera que la necropsia permita esclarecer estos detalles.