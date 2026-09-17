Ataques contra Religiosos Católicos en México: Van 29 Casos en los Últimos 2 Años

El asesinato del padre Román de la Cruz Hernández, de la Diócesis de Huejutla, en Hidalgo, forma parte de los 29 casos registrados contra integrantes de la Iglesia católica en México en el actual sexenio.

Estos datos son parte del reporte publicado por el Centro Católico Multimedial (CCM), una organización enfocada en lo que sucede alrededor de la grey católica y su difusión a través de canales mediáticos.

El padre De la Cruz Hernández fue hallado con lesiones producidas por arma de fuego. Su cuerpo se encontró en un tramo carretero entre las comunidades de Tolago y Tetlapaya, municipio de Lolotla, en la sierra de Hidalgo, donde además se dejó un mensaje, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

Por este caso, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo inició la indagatoria correspondiente, mientras que el Obispado de Huejutla solicitó una investigación exhaustiva, que se haga justicia y este crimen no quede impune.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su indignación, tristeza y solidaridad, al tiempo que solicitó justicia de manera expedita.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Episcopado Mexicano Da a Conocer Asesinato de Sacerdote en Huejutla, Hidalgo

De acuerdo con un recuento en medios, en este 2026 hay dos casos de sacerdotes muertos. Además del más reciente, se reportó en marzo el fallecimiento del cura Juan Manuel Zavala Madrigal, de 53 años.

El religioso desapareció tras celebrar una misa en San Andrés Carrizal, municipio de Ocotepec, en Chiapas. Su cuerpo fue hallado dentro del centro ecoturístico Laguna Verde y según las autoridades, murió por ahogamiento.

Sin embargo, no se toma como una muerte por asesinato, ya que no se encontraron huellas de violencia en el cadáver rescatado del interior de la laguna.

Entonces, tomando el recuento del CCM y tras hacer una corrección en el conteo, en lo que va del actual sexenio (2024-2026), en total han sido 29 los ataques contra integrantes de la Iglesia católica:

4 sacerdotes asesinados.

2 sacerdotes heridos.

4 catequistas.

15 laicos asesinados.

2 laicos heridos.

2 familias asesinadas.

Los estados donde ocurrieron estos incidentes son, de acuerdo con el reporte, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, Baja California e Hidalgo.

Los sacerdotes asesinados en los últimos dos años son: Marcelo Pérez Pérez (octubre de 2024), Bertoldo Pantaleón Estrada (octubre de 2025), Ernesto Baltazar Hernández Vilchis (noviembre de 2025) y Román de la Cruz Hernández (septiembre de 2026).

En un recuento más amplio hecho en el Informe sobre Incidencia de Violencia en contra de Sacerdotes e Instituciones de la Iglesia Católica en México (2025) del CCM, correspondiente al periodo 1990-2025, las tres entidades con el mayor número de curas y religiosos agredidos son la CDMX, Guerrero y el Estado de México.

Este mismo documento detalla que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron 10 los sacerdotes asesinados; mientras que en el de Enrique Peña Nieto, la cifra alcanzó 19.

En cuanto a los delitos cometidos entre 2024 y 2025 contra templos e instalaciones religiosas, la mayor parte de ellos (84%) son robos comunes, sustracción de objetos, asalto a fieles, ordeña de alcancías y robo de arte sacro.

Mientras que el 10% son agresiones directas del crimen con delitos de alto impacto.

El 6% restante son agresiones directas como sacrilegios, profanación de objetos sagrados y denigración de lugares e imágenes religiosas o cementerios.

Con información de N+

ICM