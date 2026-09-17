Homicidios

Ataques contra Religiosos Católicos en México: Van 29 Casos en los Últimos 2 Años

En el actual sexenio, se han reportado los homicidios de cuatro curas, el más reciente del padre Román de la Cruz, en Hidalgo

Miles de fieles marchan en Chiapas para exigir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido en 2024Miles de fieles marchan en Chiapas para exigir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido en 2024. Foto: Cuartoscuro

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