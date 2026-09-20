La activista y atleta Marlen Vázquez Saavedra, de 37 años, fue localizada sin vida, luego de permanecer desaparecida desde el 17 de septiembre en Ensenada, Baja California.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron el hallazgo alrededor de las 17:00 horas del 19 de septiembre en el kilómetro 3.6 de la carretera libre Ensenada-Tijuana. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer murió luego de que el vehículo en el que viajaba cayera a un barranco.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y personal operativo y de investigación de la FGE participaron en el dispositivo desplegado para localizarla. Durante los trabajos, policías municipales ubicaron en el fondo del barranco el automóvil Mazda 3 gris, modelo 2016, en el que había sido vista por última vez.

Marlen Vázquez Saavedra fue reportada como desaparecida después de salir de su domicilio, ubicado en la colonia Moderna, en Ensenada, a bordo de dicho vehículo, con placas de circulación ALL3761.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que el operativo incluyó el despliegue de unidades policiales y agentes de la Fiscalía en distintos puntos estratégicos del municipio, como parte de las labores de búsqueda e investigación.

Familiares y amigos habían difundido una ficha para solicitar apoyo en la localización de la mujer. Según la información compartida por personas cercanas, Marlen se dirigía al Valle de Guadalupe para mostrar una propiedad como parte de su trabajo en una empresa de bienes raíces.

La activista no llegó al lugar y posteriormente sus allegados perdieron comunicación con ella, por lo que solicitaron apoyo para localizarla.

Además de desempeñarse en el sector inmobiliario, Vázquez Saavedra era conocida en Ensenada por su actividad como promotora ambiental y por participar en acciones relacionadas con la protección de la vegetación nativa de Baja California.

La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y esclarecer lo ocurrido antes del hallazgo.