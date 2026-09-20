Seguridad

Muere la Activista Marlen Vázquez Saavedra Tras Caer a un Barranco en Ensenada

La mujer se dirigía al Valle de Guadalupe para mostrar una propiedad como parte de su trabajo en una empresa de bienes raíces

Foto: Fiscalía de Baja CaliforniaFoto: Fiscalía de Baja California
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