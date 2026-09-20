Internacional

Trump Insiste en Cambiar el Nombre de la IA; Estas son las 2 Opciones Finalistas

El mandatario estadounidense justificó el sondeo asegurando que 'muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante'

Foto: AFPFoto: AFP
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