Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Mariana 'N' por Homicidio de Menor en Academia 'Ollin Cuauhtémoc'

Es la tercera detenida por el caso registrado en abril de 2025 en la comunidad Felipe Neri, en los límites de Morelos y el Estado de México, en donde el adolescente habría sido asesinado a golpes.

Mujer detenida por homicidio de menor en academia militarizadaFoto: Fiscalía de Morelos

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