Un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Mariana "N", quien compareció este domingo luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Morelos la detuvieron el sábado, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un menor ocurrido en abril de 2025.

La Fiscalía Regional Oriente mexiquense logró imputar a Mariana "N" por su posible responsabilidad en el homicidio calificado del adolescente de 13 años, identificado como E.L.T.T. quien falleció en un campamento realizado en la Academia Militarizada "Olin Cuauhtémoc", en Tlalnepantla, Morelos.

Durante la audiencia de formulación de imputación en la Ciudad Judicial de Cuautla, un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras permanece en espera de la vinculación a proceso en la duplicidad del término constitucional que solicitó su defensa.

En tanto, el MP a cargo de la Fiscalía Regional Oriente presentó pruebas de la probable conducta de Mariana "N", ocurridos el pasado 25 de abril de 2025.

La orden judicial fue ejecutada en la Ciudad de México como parte del trabajo interinstitucional de la Fiscalía Morelos con la Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación (PDI) de la capital del país.

Cabe señalar que por estos hechos delictivos se encuentran vinculados a proceso e internados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, Angélica 'N' y Juan Carlos 'N', tras ser aprehendidos el 10 de mayo de 2025 en el Estado de México.

Los hechos se suscitaron el 25 de abril de 2025, cuando un adolescente de iniciales E.L.T.T. acudió a un campamento realizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, en la comunidad Felipe Neri, en los límites de Morelos y el Estado de México, en donde habría sido asesinado a golpes.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía Regional Oriente conoció que Mariana 'N' habría sido partícipe del delito, por lo que solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra.