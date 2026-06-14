CNTE Mantiene Huelga Nacional Tras Votación de Sección 22 de Oaxaca

La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca rechazó este sábado el receso de la huelga nacional por un margen estrecho.

La decisión, tomada tras una consulta interna con las bases del movimiento magisterial, fue ratificada por la Asamblea Estatal Permanente en la madrugada del 13 de junio.

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¿Qué decidieron en la madrugada: los puntos clave?

La Sección XXII convocó una consulta interna para definir el rumbo del paro.

La mayoría rechazó el receso de la huelga nacional por margen estrecho.

La jornada de lucha lleva activa desde el 25 de mayo de 2026.

La Asamblea Estatal Permanente avaló los resultados y ratificó la continuidad.

La sesión cerró formalmente a la 1:36 horas del sábado 13 de junio.

El resultado se dio en el marco de un proceso de deliberación interna. Según el comunicado difundido por la propia sección, la determinación partió de quienes sostienen el movimiento en las calles:

"Las bases movilizadas determinaron dar continuidad a la jornada de lucha iniciada el pasado 25 de mayo, manteniendo vigente la exigencia de atención y solución a las demandas centrales del movimiento."

¿Por qué el magisterio de Oaxaca no quiere pausar el paro?

La posición de la Sección XXII es que las demandas del movimiento siguen sin resolverse. El comunicado de la organización señala que miles de trabajadoras y trabajadores de la educación consideran que aún no han recibido respuestas satisfactorias a sus exigencias.

Con ese resultado sobre la mesa, la Asamblea Estatal Permanente cerró la jornada ratificando la postura del movimiento: "La Asamblea Estatal Permanente avala los resultados de la consulta y ratifica la continuidad de la Huelga Nacional y de la jornada de lucha del movimiento democrático."