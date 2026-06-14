CNTE Mantiene Huelga Nacional Tras Votación de Sección 22 de Oaxaca

La Sección 22 del CNTE rechazó el receso de la huelga nacional por margen estrecho; la Asamblea Permanente ratificó el paro activo desde el 25 de mayo.

CNTE Mantiene Huelga Nacional Tras Votación de Sección 22 de OaxacaLa posición de la Sección XXII es que las demandas del movimiento siguen sin resolverse. Foto: CNTE

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La Sección 22 del CNTE en Oaxaca decide continuar la huelga nacional. ¿Por qué no pausar el paro? Las demandas siguen sin respuesta. Conoce más sobre esta lucha activa desde el 25 de mayo.

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