Emiten Fichas Amarillas de Interpol para Localizar a Dos Poblanas Desaparecidas

Tanto Fabiola Narváez Rojas como Betzabé Alvarado Gallardo fueron vistas por última vez el 13 de enero de 2021 en el estado de Puebla.

Fichas Amarillas Interpol Emitidas Búsqueda Dos Mujeres Desaparecidas PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Urgente: Interpol y la FGE Puebla intensifican la búsqueda de Fabiola Narváez y Betzabé Alvarado, desaparecidas desde 2021. Descubre cómo se están utilizando las Fichas Amarillas para localizarlas.

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