Emiten Fichas Amarillas de Interpol para Localizar a Dos Poblanas Desaparecidas

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la coordinación interinstitucional con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), logró la activación de dos "Fichas Amarillas" para fortalecer la búsqueda internacional de dos mujeres poblanas.

Las desaparecidas son Fabiola Narváez Rojas y Betzabé Alvarado Gallardo, ambas reportadas como desaparecidas en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2021.

Fabiola Narváez y Betzabé Alvarado desaparecieron el 13 de enero de 2021 en Puebla

Fabiola Narváez Rojas, de nacionalidad mexicana, desapareció el 13 de enero de 2021 en Puebla cuando tenía 24 años de edad. Actualmente cuenta con 29 años. Como señas generales, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, tiene cabello negro y ojos color castaño oscuro.

Por su parte, Betzabé Alvarado Gallardo desapareció el 13 de enero de 2021 en Puebla, a la edad de 22 años. Actualmente tiene 27 años de edad. Mide aproximadamente 1.55 metros, tiene cabello negro y ojos color castaño claro.

Entre sus señas particulares destacan diversos tatuajes en el brazo izquierdo, entre ellos las figuras de un arlequín, un león, "La Santa Muerte" y una flor, además de una perforación en la nariz del lado derecho donde utiliza una argolla negra.

Interpol emite “Fichas Amarillas” para buscar a las dos poblanas desaparecidas

La FGE Puebla anunció esta sábado 13 de junio de 2026 que mantiene vigentes las investigaciones y actos de búsqueda relacionados con ambos casos. Si alguna persona cuenta con información que contribuya a su localización, se solicita comunicarse con dicha institución o con la Secretaría General de Interpol.

Las "Fichas Amarillas" de Interpol permiten difundir información sobre personas desaparecidas entre los países miembros de la organización, fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional para su localización y ampliando el alcance de las acciones de búsqueda emprendidas por las autoridades mexicanas.

Con información de N+

GMAZ