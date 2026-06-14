Marcha LGBT+ en Querétaro Dejan Pintas y Daños a Palacio de Gobierno

Tras la Marcha del Orgullo LGBT+ realizada hoy sábado 13 de junio de 2026 en Querétaro, se registraron pintas y daños en algunos cristales del Palacio de Gobierno, ubicado en Plaza de Armas.

Elementos de seguridad acudieron minutos después para resguardar el inmueble y mantener el orden en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas.

Junio, mes de la diversidad y el orgullo LGBT+

Junio es reconocido a nivel internacional como el Mes del Orgullo LGBT+, periodo en el que se realizan marchas, actividades culturales y eventos para promover la visibilidad, inclusión y defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

En distintas ciudades de México se llevan a cabo movilizaciones con el objetivo de exigir igualdad de derechos y combatir la discriminación, además de conmemorar los avances alcanzados por la comunidad LGBT+ en las últimas décadas.