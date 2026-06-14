Marcha LGBT+ en Querétaro Dejan Pintas y Daños a Palacio de Gobierno

Tras la marcha del orgullo LGBT+ en Querétaro, se registraron pintas y daños en algunos cristales del Palacio de Gobierno.

Marcha LGBT+ en QuerétaroFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Marcha LGBT+ en Querétaro deja pintas y daños en el Palacio de Gobierno. Elementos de seguridad resguardan la zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Marcha LGBT+ en Querétaro: Daños en Palacio de Gobierno