FIFA Responde a Trump Ante Intenciones de Cambiar Sedes del Mundial 2026

El pasado viernes 26 de septiembre, desde su oficina en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrojó declaraciones sorprendentes con respecto al Mundial de 2026. El mandatario mencionó que estaba evaluando la posibilidad de reubicar algunos partidos del certamen, poniendo en duda la seguridad de algunas ciudades sedes en su país.

"Si creo que no es seguro, lo trasladaremos a otra ciudad", fueron las palabras de Trump cuando fue cuestionado sobre los temas de seguridad que rodean a algunas de las once ciudades que albergarán partidos de la Copa del Mundo. Luego de esas declaraciones surgía la duda sobre si el presidente de Estados Unidos tenía la potestad de tomar ese tipo de decisiones, pero ha sido la propia FIFA la que ha contestado esa pregunta.

¿Qué dijo la FIFA sobre las declaraciones de Donald Trump?

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, recordó al mandatario estadounidense que el Mundial 2026 "es el torneo de la FIFA" y recalcó que "la FIFA toma esas decisiones". " Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos y el fútbol sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus eslóganes. Esa es la belleza de nuestro juego, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país", dijo Montagliani este miércoles 1 de octubre en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Estados Unidos?

El Mundial 2026 tendrá un total de 104 partidos, de los cuales la mayoría se jugará en territorio estadounidense. La nación que preside Donald Trump albergará 78 compromisos, mientras que Canadá y México tendrán 13 cada uno. En ese sentido, cabe destacar que el partido inaugural se llevará a cabo en el legendario Estadio Azteca y la gran final se realizará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

