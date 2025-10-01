Rodrigo Huescas Lesionado en la Champions League, ¿Qué le Pasó al Futbolista Mexicano?

Este miércoles 1 de octubre se jugaron diversos partidos correspondientes a la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los partidos a seguir era el Qarabag Agdam vs FC Copenhague, esto debido a la participación del mexicano Rodrigo Huescas, quien se ha ido afianzando como titular indiscutible del conjunto danés desde su llegada en 2024.

Huescas, de 22 años de edad, es uno de los dos futbolistas mexicanos (Álex Padilla) cuyo equipo logró clasificar a la presente edición de la Champions. El lateral derecho ha tenido un muy buen arranque de temporada con su club, pero desafortunadamente para él, sufrió una lesión en el compromiso ante Qarabag, la cual le impidió continuar en el terreno de juego.

¿Qué le pasó a Rodrigo Huescas en la Champions League?

Rodrigo Huescas fue titular para el segundo cotejo del FC Copenhague de la Fase de Liga en la Champions League, el cual los enfrentó al Qarabag Agdam. A los once minutos de la primera mitad, el mexicano tuvo un fuerte choque contra un futbolista rival, tras el cual no pudo incorporarse por lo que aparenta ser una lesión en la rodilla derecha.

De momento FC Copenhague no ha compartido un estatus oficial sobre la lesión del futbolista formado en las fuerzas básicas de Cruz Azul. Sin embargo, las primeras impresiones de la lesión no son alentadoras, pues el seleccionado mexicano ni siquiera pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie y tuvo que ser retirado en camilla.

¿Cómo le fue al equipo de Rodrigo Huescas en la Champions?

Al momento de que Rodrigo Huescas abandonó la cancha por la lesión, el partido se mantenía empatado sin goles. Luego de unos minutos, Qarabag Agdam abrió el marcador por conducto de Abdellah Zoubir y, en la segunda mitad, se duplicó la ventaja de los locales gracias a la anotación de Emmanuel Addai.

De esta manera, FC Copenhague cayó derrotado por marcador de 2-0. Este resultado los deja con únicamente un punto luego de dos partidos jugados. Su próximo compromiso en la Champions League será en casa ante Borussia Dortmund.

